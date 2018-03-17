Мероприятие прошло в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»...

В столичной школе № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян старший инспектор Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы майор полиции Татьяна Шниткова провела профилактическую беседу со школьниками.В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудник полиции рассказала учащимся пятых и восьмых классов о наркотической зависимости, причинах ее возникновения и способах лечения.Татьяна Шниткова рассказала о том, как противостоять людям, вовлекающим подростков в потребление запрещенных веществ, и что делать, если уже употребляешь наркотики. Она подчеркнула, что важно не замыкаться в себе, а стараться побороть эту болезнь, рассказав о ней близким людям. Наркоманию можно одолеть, но лишь при своевременном оказании квалифицированной помощи наркозависимому человеку.В конце урока учащиеся поблагодарили сотрудника полиции за интересную тему и пообещали в будущем никогда не употреблять наркотики.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29