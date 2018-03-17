Мероприятие прошло в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»...
В столичной школе № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян старший инспектор Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы майор полиции Татьяна Шниткова провела профилактическую беседу со школьниками.
В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудник полиции рассказала учащимся пятых и восьмых классов о наркотической зависимости, причинах ее возникновения и способах лечения.
Татьяна Шниткова рассказала о том, как противостоять людям, вовлекающим подростков в потребление запрещенных веществ, и что делать, если уже употребляешь наркотики. Она подчеркнула, что важно не замыкаться в себе, а стараться побороть эту болезнь, рассказав о ней близким людям. Наркоманию можно одолеть, но лишь при своевременном оказании квалифицированной помощи наркозависимому человеку.
В конце урока учащиеся поблагодарили сотрудника полиции за интересную тему и пообещали в будущем никогда не употреблять наркотики.
Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29