Елена Яковлева на своей странице в Instagram поделилась фотографией, где она стоит в компании с певцом Валерием Леонтьевым и актером Сергеем Маковецким. Снимок вызвал пересуды среди комментаторов.

Елена Яковлева на своей странице в Instagram поделилась фотографией, где она стоит в компании с певцом Валерием Леонтьевым и актером Сергеем Маковецким. Снимок вызвал пересуды среди комментаторов.Актеры Елены Яковлева и Сергей Маковецкий могут похвастаться неувядающей любовью со стороны своих поклонников. А вот экстравагантный певец Валерий Леонтьев, кажется, несколько сдал в позиции любви со стороны россиян.Пользователи Сети крайне неоднозначно восприняли фотография, которой поделилась на своей странице в Instagram Елена Яковлева. По центру снимка расположился Леонтьев, однако некоторые комментаторы признались, что не сразу узнали артиста. По их мнению, он чрезмерно увлекся пластическими операциями и стал похож на женщину."Я сначала подумала что какая-то бабулька в центре))))", "Леонтьев похож на женщину вахтершу", "Леонтьев как женщина,весь накачанный,ничего мужского", "Я сначала подумала, что по середине женщина 🤐", "Что с лицом у Леонтьева😥", "Леонтьев совсем бабусей стал", "я его не узнала!)", – пожаловались подписчики актрисы.Некоторые из них обратили внимание и на выражение лица Елены Яковлевой. По их мнению, ей стало не по себе из-за такого соседства. "Лена у вас такой вид испуганный, вы этого дядьку Кощея боитесь 😂👀💗", "они Лентиевских губищщ испугались..", – сыронизировали комментаторы.Отметим, это уже не первый раз, когда Валерия Леонтьева путают на фотографиях с женщиной. Не так давно его приняли за бойкую старушку на совместном снимке с Филиппом Киркоровым. Певец сразу упомянул, что стоит с исполнителем хитов "Дельтаплан", "Казанова" и "Августин", однако даже это не помогло избежать путаницы.