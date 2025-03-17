Прокуратура Владимира нашла нарушения в новых порядках на кладбище Улыбышево. Да не одно. Надзорный орган выявил целый комплекс противоречий и недостатков. Прокуратура провела проверку и

Прокуратура Владимира нашла нарушения в новых порядках на кладбище Улыбышево. Да не одно. Надзорный орган выявил целый комплекс противоречий и недостатков. Прокуратура провела проверку и определила, что утвержденное в декабре 2024 года Положение о погребении и похоронном деле на территории Владимира нарушает требования федерального законодательства. Внесли представления об устранении нарушений главе города и начальнику муниципального