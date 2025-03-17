Краевед и меценат Евгений Федоров не только преображает Киржач. С помощью своего творчества он знакомит детей с историей родного края и своей страны.

Первый месяц весны можно по праву считать «космическим». 9 марта родился первый космонавт планеты, наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. В марте 1961 года был запущен летательный аппарат «Востока 2-ЗКА». В космос отправилась собака по кличке Звездочка в сопровождении манекена «Ивана Ивановича». Корабль совершил всего один виток вокруг Земли и благополучно приземлился. В том же году в конце месяца Юрий Гагарин был официально назначен космонавтом №1. А буквально через считанные дни его имя уже знал весь мир.Высота у каждого свояЮрий Алексеевич приехал в Киржач 29 марта 1963 года. Там его ждал великолепный прием. Улица, где состоялась памятная встреча, позже назовут его именем. Но с киржачской землей был связан еще один важнейший период в жизни Гагарина: на местном аэродроме находился один из центров подготовки первых советских космонавтов.Март 1968 года вписал и самую трагическую страницу в историю российской космонавтики. При выполнении тренировочного полета погибли Юрий Гагарин и летчик-испытатель Владимир Серегин. В память об этом на Киржачской земле - близ деревни Новоселово - установили мемориал героям.Известный владимирский меценат, депутат Заксобрания Владимирской области Евгений Федоров несколько лет назад открыл уникальную серию изданий «Сказания о земле Киржачской». Он посвятил их историческим местам и событиям своей малой родины. Знания об истории, природе и географии родного края автор преподносит маленькому читателю в увлекательной и доступной форме сказки, причем читают ее с интересом не только дети, но и взрослые.Все это время Евгений Федоров планомерно менял облик Киржача. Здесь появились новые достопримечательности, которые вызвали большой интерес среди туристов и путешественников к Киржачу. Обустроена музейно-парковая зона «Вшивая горка» с памятным местом в честь космонавтов, которые отдыхали тут и даже варили уху между тяжелыми тренировками. Город обрел и самый длинный деревянный пешеходный мост России — Типографский. Появились «Музей наличника» и «Музей меди и латуни». Восстановлен участок исторической мостовой. Открылся «Дом аргунов» - центр знаменитой аргуновской резьбы, где можно приобщиться к этому местному народному промыслу. Два года назад усилиями мецената и областных властей было получено финансирование на обустройство площади купцов Соловьевых. Это далеко не полный список проектов, которые были реализованы по инициативе и на средства Евгения Федорова, в духе благотворительности киржачских купцов прошлых веков.Все это время Евгений Сергеевич находил возможность продолжать работу над «Сказания о земле Киржачской». Двенадцатым стало сказание «Дорога в космос». На презентации книги он рассказал, что далась она ему очень непросто.- Времена седой старины открывают много возможностей для проявления фантазии, для включения в канву сказаний элементов волшебства и чудес. И совсем другое дело, когда ты пишешь о реальных событиях последних десятилетий, связанных с подготовкой отряда космонавтов, - отметил автор.В книге «Дорога в космос» Евгений Федоров удачно совместил факты из хроники подготовки космонавтов с фантастическими событиями и персонажами. Например, виновницей опасных и трагических мгновений в судьбах космонавтом оказывается злая Тень, с кознями которой борется Совенок. Он спасает будущего космонавта Германа Титова, у которого в реальности не раскрылся основной парашют во время одного из тренировочных прыжков. А вот спасти Гагарина и Серегина герою сказки не удалось. Тень оказалась сильнее и коварнее...В аннотации к этому произведению говорится: «В этой сказке белый Совенок узнает о людях, которых называют космонавтами. Они учились летать на киржачском аэродроме. Соловей-волшебник Лель отправит птенца через тайный портал - «Трубочку» - в другое время. Совенок увидит летчиков из первого отряда космонавтов. Ему также предстоит тяжелая схватка с Тенью из Вередищева болота. Поймет Совенок, как дорога людям память о начале космической истории...». И вот в марте нынешнего года у этой книги появилось необычное продолжение.Когда мечта становится вызовомВ театре «Совенок» прошли показы фантастической были «Дорога первых». Она создана по мотивам сказки Евгения Фёдорова «Дорога в космос». До середины марта зал «Совенка» был отдан самобытному актерскому составу, впечатляющим декорациям, которые увлекли зрителей в удивительное путешествие, проходящее между волшебством родного Киржачского леса и бескрайними просторами космоса.Режиссер-постановщик Александр Кокурин рассказал, как рождался спектакль. Он отметил, что часть материала была найдена в музейных экспозициях. После поиска и подбора актерского состава пьеса дорабатывалась, включались дополнительные факты о первой команде космонавтов. Шел творческий поиск, включались различные режиссерские приёмы. Репетиции шли с середины января и вплоть до премьерных показов.- Александр, какие основные посылы творческая группа спектакля хотела донести до зрителя?- Многие великие открытия и достижения человечества начались с мечты. Люди, которые имели смелость мечтать о лучшем будущем, смогли воплотить свои идеи в реальность.Когда мы мечтаем, реальная жизнь часто ставит перед нами преграды и ограничения. Бывают моменты, когда кажется, что планы и мечты никогда не сбудутся. Однако именно в такие моменты мечта становится вызовом: она подталкивает нас к преодолению препятствий и росту. Стремление к мечте требует усилий, настойчивости и готовности к изменениям.Именно эта мысль, найденная в книге Гагарина «Дорога в космос», стала центральной идеей нашего спектакля.- Как сами юные актеры встретили спектакль?- Актёрскому составу очень понравилась пьеса, именно поэтому они вдохновленно приняли все идеи, заложенные в спектакле, иногда предлагая свою линию сквозного действия.У нас возникла единственная проблема - в поиске актёров на роль главного Совёнка. Дабы исключить риски срывов показов, мы решили взять дублеров, играли два состава актеров, поэтому все показы прошли успешно.- На ваш взгляд, насколько современные дети увлечены темой космоса?- Вообще тема космоса интересна не только детям, но и взрослым. Ведь все мы, поднимая голову вверх, думаем, что это что-то недостижимое, далекое, хранящее в себе много тайн и загадок. Тем более, что и информация о подготовке первых космонавтов только недавно стала понемногу раскрываться, ранее на ней был гриф секретности. Поэтому некоторые факты, содержащиеся в нашем представлении, оказались для детей открытиями.- Насколько сложно вам, как режиссеру, было реализовать замысел автора?- Евгений Сергеевич писал сказку, прежде всего, для детей довольно доступным и понятным языком. А мы перевели его замысел на язык сценический, акцентировав внимание идею о дороге не просто в космос, а дороге первых космонавтов, дороге первых мечтателей. И тот факт, что наши зрители приняли спектакль очень тепло, даже восторженно, лучший показатель того, что мы, сохранив авторский замысел, сумели придать объемность, зрелищность действиям и поступкам героев, вывели произведение на новый уровень.Я считаю, что в наше время очень важно поднимать темы исторически значимых событий и великих людей, которые славят не только отдельные регионы, но и всю нашу необъятную Родину. Есть известная песня, которая навивалась самому Юрию Алексеевичу Гагарину и в которой были такие слова: «Когда-нибудь с годами, припомним мы с друзьями, как по дорогам звёздным, вели мы первый путь, как первыми сумели, достичь заветной цели, и на родную землю, со стороны взглянуть»... Желаю всем найти правильную дорогу к заветной цели! Наш спектакль именно об этом.Вперед – в будущее!Над спектаклем «Дорога в космос» работала большая творческая группа единомышленников. Художественно-декорационное оформление было сделано художником-постановщиком Еленой Барышниковой, которая умело и эффектно воплотила замысел постановки. «Космическую» часть пространства театра разработал художник-декоратор Артём Емельянов. Именно оно вместе с музыкальным оформлением подчеркивало таинственную, завораживающую атмосферу спектакля. Световая и музыкальная партитура была разработана также Александром Кокуриным и им же реализована. В основном использована классическая музыка русских композиторов, Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке и других.Реализовать проект помогли Министерство внутренней политики Владимирской области, администрация Киржачского района, а также ОАО «Киржачская типография», ООО «Киржачская трапеза», ООО «НТЦ «АРМ-Регистр», НПО «Наука». Стоит отдельно поблагодарить каждого из них за вклад в создание уникального проекта. Их представители были на финальном показе спектакля «Дорога первых» и они, как и все, не жалея ладоней, хлопали актерам, создателям проекта, авторам. Несомненно, он войдет в число успешных и ярких проектов этого необычного театра.Погружение в сказку получилось занимательным и поучительным. Будущее пугает своей неизвестностью и непредсказуемостью, но открытия и успех ждут тех, кто бесстрашен и готов стать первопроходцем, - таков лейтмотив спектакля. Уверены, что среди зрителей будут те, кто сделает этот принцип своим, пройдет по жизни так, чтобы стать примером для следующих поколений.... На одном из зданий Киржача, которое находится напротив Киржачской типографии, изображен улыбающийся первый космонавт Земли в космическом шлеме. Дорога в космос Юрия Алексеевича Гагарина прошла, в том числе, и через этот город. И как ценно, что сегодня есть те, кто сохраняет об этом память, кому важно, чтобы и будущие поколения россиян знали и гордились тем, кто в апреле 1961 года среди помех эфира проникновенно выдохнул на подъеме: «Поехали!».