Владимирская колбаса и сосиски бренда «Вязанка» теперь будут продаваться в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в компании «Аби», добавив, что первая партия уже доставлена на

Владимирская колбаса и сосиски бренда «Вязанка» теперь будут продаваться в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в компании «Аби», добавив, что первая партия уже доставлена на склады продавца. В ОАЭ будут представлены 10 наименований продукции, среди них: сосиски и сардельки «Сливушки», сосиски «Молокуши», линейка «Филейская» (ветчина, колбаса, сардельки) и вареная колбаса «Докторская ГОСТ». Разрешение на