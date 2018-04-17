Соединенные Штаты намерены не только выбить из Египта, Саудовской Аравии и некоторых других стран региона деньги на восстановление Сирии, но и заменить контингентами этих государств американские войска в арабской республике. По словам президента Академии реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира Прохватилова, таким образом президент США Дональд Трамп хочет снизить расходы на проведение своей ближневосточной политики.

Соединенные Штаты намерены не только выбить из Египта,Саудовской Аравии и некоторых других стран региона деньги на восстановлениеСирии, но и заменить контингентами этих государств американские войска варабской республике. По словампрезидента Академии реальной политики, эксперта Академии военных наук РоссииВладимира Прохватилова, таким образом президент США Дональд Трамп хочетснизить расходы на проведение своей ближневосточной политики."Трамп хочет проводить геополитическую линию США наБлижнем Востоке как можно меньшими усилиями и затратами", – сказаланалитик. По его словам, глава Белого дома хочет повысить степень участиясоюзников США в сирийском конфликте.Прохватилов полагает, что это облегчит Пентагону выполнение стратегических задач по закреплению на Ближнем Востоке и контролю надстратегическими трубопроводами. Саудовская Аравия, уверен он, предложение Вашингтонаподдержит, а вот Египет оказывается в непростом положении."Руководствостраны стремится наладить отношения с Россией, чтобы у него было какое-торавновесие с мощными военными державами", – сказал Прохватилов в эфире. В случае отказа Каира эксперт прогнозирует повышение террористическойактивности в стране.Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерсподтвердила намерение президента США Дональда Трампа вывести американскиеподразделения из Сирии. Об этом он заявлял еще в марте. Тогда Трамп отметил,что Вашингтон решил много задач в регионе, в том числе "помог"разобраться в отношениях враждующим группировкам.По словам пресс-секретаря президента США, вывод американскихвойск произойдет после полной победы над "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация. -Прим. ред.), притом что подразделения армии Соединенных Штатов находятсяв районе Ат-Танфа на юге Сирии и на территории Сирийского Курдистана. Тамисламистов уже давно нет.