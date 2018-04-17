Новосибирские зрители увидели балет Дама с камелиями в исполнении артистов Большого театра – постановку в столицу Сибири привезли организаторы Транссибирского арт-фестиваля. Мастера Большого театра показали публике выдающуюся работу со сложными поддержками, яркой и эмоциональной игрой под классическое исполнение Шопена.

Новосибирские зрители увидели балет Дама с камелиями в исполнении артистов Большого театра – постановку в столицу Сибири привезли организаторы Транссибирского арт-фестиваля. Мастера Большого театра показали публике выдающуюся работу со сложными поддержками, яркой и эмоциональной игрой под классическое исполнение Шопена.Выступление балета Большого театра России обычно становится очень заметным и значимым событием в любом городе мира – самом крупном и имеющем бурную культурную жизнь. На сцене новосибирского Оперного на этот раз зрители смогли увидеть балет Дама с камелиями в постановке одного из крупнейших балетмейстеров второй половины ХХ, началаXXIвека, в последние 35 лет – главы Гамбургского балета Джона Нормайера.Премьера спектакля состоялась в далеком 1978 году в Штутгарте, потом появилась его гамбургская редакция, и несколько лет назад он вошел в репертуар Большого театра, который и ранее неоднократно обращался к творчеству известного хореографа.Балет Дама с камелиями использует сюжет романа Александра Дюма-сына и построен с использованием кинематографических приемов.В спектакле танцуют такие звезды современного мирового балета, как прима-балерина Светлана Захарова и Денис Родькин. Помимо актуальных громких имен, на сцене также блистали общепризнанные артисты. Например, последователь династии великого балетмейстера Николая Симачева, Егор, который считается первым исполнителем многих постановок в Большом театре, в балете “Дама с камелиями” исполняет роль Аукционера.Бонус Транссибирскому фестивалю от Большого театра стал очередным ярким событием художественной жизни Новосибирска и сделал счастливыми тех балетоманов, которым удалось попасть на спектакли. Остается только надеяться, что и в дальнейшем фестиваль будет радовать такими роскошными подарками.