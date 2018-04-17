Звезда сериалов, актер Сергей Фролов, чтобы не остаться без крыши над головой, пошел на крайние меры – объявил голодовку. Обессиленный артист пришел к Андрею Малахову, чтобы поделиться своей бедой и спросить совета у экспертов.

Звезда сериалов, актер Сергей Фролов, чтобы не остаться без крышинад головой, пошел на крайние меры – объявил голодовку. Обессиленный артист пришелк Андрею Малахову, чтобы поделиться своей бедой и спросить совета у экспертов.Гостям "Прямого эфира" мужчина рассказал, что пятьлет назад его мать Галина Миронова взяла в микрофинансовой организации двакредита: около двух миллионов рублей. Залогом стала квартира стоимостью более 15миллионов рублей. Сергей не знал об этой сделке. Вскоре женщина умерла, невыдержало сердце, а актер лишился недвижимости, которая должна была стать егонаследством."Я хочу выяснить, что же произошло с моей мамой, ей не нужныбыли такие деньги… Я не единственный пострадавший от действий "Международногокредитного бюро", которое выдавало кредиты и договоры займа под залог жилья", -обратился к присутствующим артист.Андрей Малахов заметил, что чаще всего квартирные мошенникивыслеживают людей одиноких, у которых нет родственников, либо плохие отношения сродными. Ведущий удивился тому, что злоумышленникам удалось облапошить неглупуюженщину, Миронова работала преподавателем в МГУ.Редакторы телешоу расспросили жителей дома, в которомнаходится квартира матери Фролова. "Никакие это не черные риэлторы… надо былоза мамой следить за своей, за больной женщиной. У нее был сахарный диабет, онаплохо себя чувствовала… Может быть она кредиты брала чтобы за ней ухаживать, заней никто не ухаживал, ни сын, ни дочь… За ней ухаживал мужчина… он плохоговорил по-русски…" – поведала журналистам соседка Татьяна Панова.Ошарашенный словами женщины, Сергей предположил, что онаможет быть замешана в этом странном деле с кредитом. "Эта соседкаявляется доверенным лицом той собственницы, которая выкупила квартиру на торгах",– добавил артист.Эксперты отметили, что Сергей не ухаживал за матерью, поэтому косвенно виновен в случившемся. Мужчина признал подлость своего поступка, новсе же добавил, что он пытался наладить отношения с родительницей,но та не шла на контакт. "Я хочу стать примером того, как не надо делать", -заявил Сергей.Далее Андрей Малахов предоставил записи с видеокамер, накоторых отчетливо видна Галина Миронова в стенах организации выдающеймикрозаймы. На съемке видно, что на подписании договора присутствовала его сестра.Сергей Фролов был шокирован увиденным. Дело о мошенничестве обросло новыми подробностями.