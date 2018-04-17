Водные процедуры для столичных памятников: после зимы очистить от грязи и пыли предстоит сотни скульптур. До конца месяца нужно закончить ремонт ограждений, убрать мусор с газонов и привести в порядок станции метро.

Водные процедуры для столичных памятников: после зимы очистить от грязи и пыли предстоит сотни скульптур. Например, сегодня на Пушкинской площади мыли памятник великому поэту. Кстати, погода пока благоприятствует коммунальщикам, до конца месяца нужно закончить ремонт ограждений, убрать мусор с газонов и привести в порядок станции метро.Чтобы вымыть памятник от зимней грязи, его сначала обрабатывают специальным шампунем, который не содержит щелочи, после чего очищают сильным напором воды. Всего в этом месяце планируют помыть около 1,5 тысяч различных объектов, в том числе 176 памятников — это только в Центральном административном округе.В первую очередь отмывают небольшие скульптуры, но уже в ближайшее время обещают почистить крупные памятники — Петру Первому на Крымской набережной и Князю Владимиру на Боровицкой площади. Ну, а одним из первых от пыли и грязи отмыли монумент Владимиру Шухову на Сретенском бульваре."Кроме памятников впереди ремонт ограждений, ремонт газонов, удаление сухостойных деревьев, обрезка ветвей. До 20 апреля планируем закончить", — рассказывает Сергей Шиянов, заместитель руководитель ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО".Весенняя уборка кипит и в метро. Здесь, правда, работают по ночам, чтобы не мешать пассажирам и движению поездов. Моют эскалаторы, турникеты, стены вестибюлей, скульптуры и барельефы очищают от пыли. В порядок привели уже больше 100 станций."Будет демонтирован второй уровень входных дверей. Эти работы мы проводим на всех станциях, чтобы в течение летнего периода был дополнительный доступ воздуха на территорию метрополитена", — объясняет Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальника Московского метрополитена.На помощь коммунальщикам пришла погода. В Москве прогремела первая весенняя гроза, шел дождь. Утром 17 апреля над городом был сильный туман: семь самолетов даже не смогли приземлиться в аэропорту Домодедово, их пришлось отправить в Белгород и Нижний Новгород."Так проявил себя теплый фронт балтийского циклона. Сегодня большую часть дня Москва будет находиться в теплой части этого облачного вихря, и температурный режим у нас ожидается почти на 8 градусов выше средних многолетних значений", — говорит Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.Накануне температура воздуха в столице побила рекорд 70-летней давности, на станции ВДНХ было зафиксировано 20 градусов тепла.Сейчас в городе ясно, но синоптики советуют все же зонт дома не оставлять: к вечеру в столице снова пойдет дождь. Осадки обещают в течение всей недели. Но будет достаточно тепло — плюс 13-15 градусов. Немного похолодает 22 апреля – до плюс 9 градусов днем.