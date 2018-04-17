Рука Лондона дотянулась до арабского правосудия. По запросу британского суда в Объединенных Арабских Эмиратах арестована яхта Luna, принадлежащая семье бизнесмена из России Фархада Ахметова. Судно попало под арест по решению суда Международного финансового центра Дубая (ДФМЦ) в качестве обеспечительной меры. Фактически суд ДФМЦ просто продублировал ранее вынесенный вердикт британского Высокого суда.

Рука Лондона дотянулась до арабского правосудия. По запросубританского суда в Объединенных Арабских Эмиратах арестована яхта Luna, принадлежащая семье бизнесмена изРоссии Фархада Ахметова. Судно попало под арест по решению суда Международногофинансового центра Дубая (ДФМЦ) в качествеобеспечительной меры. Фактически суд ДФМЦ просто продублировал ранее вынесенныйвердикт британского Высокого суда.Задержаниеяхты произошло, когда она находилась в порту Рашид для проведения необходимыхпроцедур в рамках техобслуживания, сообщает издание . Судно стоимостью более 500миллионов долларов стало предметом спора в рамках бракоразводного процессаАхметова с бывшей женой. Важно отметить, что супруги официально развелись вРоссии в 2000 году. Но в 2013 году лондонский суд почему-то решил заняться этойисторией. По инициативе экс-супруги бизнесмена Высокий суд Лондона сталрассматривать иск о разделе имущества. Британская Фемида решила не принимать во внимание ни то, что бизнесмен добровольно и регулярно выплачиваетТатьяне Ахмедовой приличную сумму на ее содержание и содержание общих детей, ни то, чтопричиной развода стала ее измена (женщина подтвердила это сама).Масла в огонь подлило ухудшение российско-британскихотношений. Вероятно, первой жертвой этих "недипломатических" разборок и сталФархад Ахмедов. Не исключено, что свою роль могли сыграть и высказыванияроссиянина о двуличности английской Фемиды и его заявления о поддержке России вспоре с Западом."Привет" из Лондона прилетел туда, где его меньше всегождали. Было бы логично, если бы подобное произошло в одном из европейских илиамериканских портов. Но для Эмиратов эта история никак не является рядовой.Хотя, конечно, не стоит забывать, что нынешняя система судов в арабской странепо большей части – результат работы юристов из Великобритании. Но правда и то,что верховенство шариатских норм в вопросах семьи в Дубае продолжаетдействовать. А согласно им, при разводе из-за неверности супруги пострадавшейстороной однозначно признается мужчина. И он вправе выставить бывшую жену задверь, как говорится, в том, в чем она была.Как отмечают эксперты, подобный прецедент опасен для самихжителей Дубая. Получается, что суды отныне смогут оправдывать загулявших жен шейхов,любящих устраивать шопинг в Лондоне, отдавая им половину имущества и денегобманутых мужей. Очевидно, что британцы создали такие судебные системы длянаращивания своего влияния в регионе. Подобное уже можно было наблюдать ранее вряде стран. И после однократного вердикта остальные суды стран вынужденыориентироваться на первый прецедент. А в Эмиратах такого рода исходбракоразводного процесса – вообще рушит и судебные, и гражданские, и, возможногосударственные устои.Видимо, поняв, что это дело может обернуться серьезнымипроблемами для всего государства, представитель суда Международного финансовогоцентра Дубая на днях сделал заявление, что фонд Фархада Ахмедова, которыйраспоряжается яхтой, может обжаловатьвынесенное решение об аресте яхты.Местные юристы также отмечают, что решение суда ДФМЦ идетвразрез с Международным морским правом, которое гласит, что получить ордер наарест судна возможно лишь при наличии требований, основанных исключительно нанем. А суд ДФМЦ вынес свое решение, исходя из постановления английского суда, которыйрассматривал дело, не имеющеее отношение к Международному морскому праву.Вынесенный вердикт может негативно сказаться и на имиджеДубая, как "инвестиционного рая" и гаранта финансовой стабильности ибезопасности. Да, и Dubai Drydocks, где стоит Luna, это всемирно известнаякомпания, которая не может допускать подобных ситуаций. Владельцы дорогих судовзнают, что этой компании присущ исключительно педантичный и прозрачный подход ксвоим клиентам. Скандал с Ахмедовым может круто изменить мнение владельцевлюксовых судов к Dubai Dry docks в худшую сторону.В настоящее время еще существует вероятность, что этиразумные доводы будут приняты апелляционной инстанцией суда в Дубае и она нестанет площадкой для семейных разборок, в которых одна сторона – этомусульманина-резидент ОАЭ, а вторая – истец, действия которого могуттрактоваться и как нарушение уголовного законодательства. Юристы надеются, чтов этом деле в итоге будет вынесено решение, которое будет соответствоватьпринципам закона Объединенных Арабских Эмиратов, которые действуют "на благотех, кто выбрал эту страну для жизни и бизнеса, или намерен это сделать вбудущем".