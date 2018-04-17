Известный певец Прохор Шаляпин решил проверить новою избранницу Татьяна Гудзеву и нанял частного детектива. Сыщики выяснили, что зазноба артиста имеет предполагаемого любовника. В студии программы На самом деле Прохор и его возлюбленная прошли проверку на детекторе лжи.

Известный певец Прохор Шаляпин решил проверить новою избранницуТатьяна Гудзеву и нанял частного детектива. Сыщики выяснили, что зазнобаартиста имеет предполагаемого любовника. В студии программы "На самом деле"Прохор и его возлюбленная прошли проверку на детекторе лжи.Певец заявил зрителям телешоу, что он располагает неопровержимымидоказательствами неверности Татьяны. "У меня есть фотографии, где он ееобнимает и целует. Они вместе переночевали", – сказал Шаляпин.Девушка тут же отреагировала на обвинения, по словамблондинки, юноша на снимках – это ее тренер по фитнесу. "Я этого человекавидела, занималась с ним, три раза", – раздраженно парировала Гудзева.На съемочной площадке появился предполагаемый любовник СергейБойцов. С порога он обратился к Шаляпину. Юноша упрекнул его вслабохарактерности, так как тот не захотел разобраться с ним наедине.Первым на вопросы полиграфолога отвечал Прохор. Исследованиепоказало, что певец сам не был верен любимой. "Меня утешали", – нелепо оправдывалсяартист. "У меня может быть по пять женщин в день, у меня очень большой списокжелающих, но к этой женщине у меня чувства", – добавил Шаляпин.Далее тестирование прошли Сергей и Татьяна. Как оказалось,между ними были интимные отношения. Гудзева была категорически не согласна споказаниями детектора лжи.После появился Дамир Галимзынов, бывший возлюбленный Гудзевой, он думает, что является отцом Ольги – 14-летней дочери Татьяны. Мужчинапрошел ДНК-экспертизу. В студии огласили результаты тестирования: Дамир не является биологическимродственником ребенка.В конце передачи Шаляпин добавил, что не жалеет о том, что сделал."Наверное, я не достоин такой женщины, как Татьяна", – саркастически заметилартист. Гудзеева в ответ заявила, что не знает, как после "такого плевка в душу"будет продолжать отношения с певцом.