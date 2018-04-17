Известный певец Прохор Шаляпин решил проверить новою избранницу
Татьяна Гудзеву и нанял частного детектива. Сыщики выяснили, что зазноба
артиста имеет предполагаемого любовника. В студии программы На самом деле
Прохор и его возлюбленная прошли проверку на детекторе лжи.
Известный певец Прохор Шаляпин решил проверить новою избранницу
Татьяна Гудзеву и нанял частного детектива. Сыщики выяснили, что зазноба
артиста имеет предполагаемого любовника. В студии программы "На самом деле"
Прохор и его возлюбленная прошли проверку на детекторе лжи.
Певец заявил зрителям телешоу, что он располагает неопровержимыми
доказательствами неверности Татьяны. "У меня есть фотографии, где он ее
обнимает и целует. Они вместе переночевали", – сказал Шаляпин.
Девушка тут же отреагировала на обвинения, по словам
блондинки, юноша на снимках – это ее тренер по фитнесу. "Я этого человека
видела, занималась с ним, три раза", – раздраженно парировала Гудзева.
На съемочной площадке появился предполагаемый любовник Сергей
Бойцов. С порога он обратился к Шаляпину. Юноша упрекнул его в
слабохарактерности, так как тот не захотел разобраться с ним наедине.
Первым на вопросы полиграфолога отвечал Прохор. Исследование
показало, что певец сам не был верен любимой. "Меня утешали", – нелепо оправдывался
артист. "У меня может быть по пять женщин в день, у меня очень большой список
желающих, но к этой женщине у меня чувства", – добавил Шаляпин.
Далее тестирование прошли Сергей и Татьяна. Как оказалось,
между ними были интимные отношения. Гудзева была категорически не согласна с
показаниями детектора лжи.
После появился Дамир Галимзынов, бывший возлюбленный Гудзевой, он думает, что является отцом Ольги – 14-летней дочери Татьяны. Мужчина
прошел ДНК-экспертизу. В студии огласили результаты тестирования: Дамир не является биологическим
родственником ребенка.
В конце передачи Шаляпин добавил, что не жалеет о том, что сделал.
"Наверное, я не достоин такой женщины, как Татьяна", – саркастически заметил
артист. Гудзеева в ответ заявила, что не знает, как после "такого плевка в душу"
будет продолжать отношения с певцом.