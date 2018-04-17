Злоумышленник похитил барсетку у одного из посетителей столичной организации, оставленную последним на скамье ожидания...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали подозреваемого в краже барсетки.В дежурную часть межмуниципального отдела полиции через службу «102» от служащего одной из столичных организаций поступило сообщение о краже имущества, принадлежащего посетителю. Как было установлено, потерпевший, подошел к окну обслуживания, оставив свою барсетку на скамье для ожидания. Вернувшись, он обнаружил ее пропажу. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил барсетку. При личном досмотре она была обнаружена. Изъята также часть денежных средств. Оставшимися похищенными денежными средствами молодой человек распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Красносельское» «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38