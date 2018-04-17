Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся врачом-неврологом, и предложил приобрести лекарственные препараты. Однако вскоре в поликлинике женщина узнала, что такого врача нет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино задержали четырех жителей столицы по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть ОМВД России по Северному Тушино поступило заявление от 87-летней москвички, проживающей в доме на улице Героев Панфиловцев. Пожилая женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся врачом-неврологом, и предложил приобрести лекарственные препараты. После разговора к ней домой пришел мужчина, которому пенсионерка отдала денежные средства взамен на ёмкости с лекарством. Однако вскоре в поликлинике женщина узнала, что такого врача нет, и ей не выписывали никаких лекарств. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 160 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по адресу на улице Дмитровское шоссе были задержаны четыре человека по подозрению в мошенничестве. Ими оказались 30-летний и 31-летний жители Москвы и двое приезжих из Московской области в возрасте 29 и 47 лет. Как установлено, двое звонили потерпевшей, третий участник являлся курьером, а еще один был водителем. К медицине злоумышленники не имели никакого отношения, а в емкости положили обычные витамины. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56