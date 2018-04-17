Судьба российского Крыма не дает покоя украинским политикам. На этот раз полуостров назло России решили переименовать.

Судьба российского Крыма не дает покоя украинским политикам.На этот раз полуостров назло России решили переименовать.Возвратить назад не удается, так хотя бы переименуем. Видимотак подумал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист иполитолог Олег Соскин. Он призвал вернуть полуострову Крым исконное арийскоеназвание – Херсонес.Политик также заявил о необходимости немедленно разорватьдоговор о дружбе с Россией и прекратить все дипломатические отношения междугосударствами. Мало того, Соскин обвинил нынешние украинские власти в пророссийскойпозиции, а администрацию Порошенко назвал антиконституционной, сообщает РИАНовости.Стоит отметить, что за последние годы Украина наломаланемало дров, борясь со всем русским и русскоязычным. В стране переименованы десяткинаселенных пунктов, улиц и площадей, снесены сотни памятников. Дело дошло дотого, что в крупных городах Незалежной не так давно действовали патрули, выискивающиевывески на русском языке.А два месяца назад директор института национальной памятиВладимир Вятрович договорился до того, что допустил возможность переименованияВерховной рады. "Верховная рада Украины – само название является советскимнаследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для насэто новая идея", – заявил Вятрович. В качестве одного из вариантовназвания парламента он предложил Национальное собрание Украины.Вятрович глубоко заблуждается: в советское время высшийзаконодательный орган Украинской ССР, как и других республик, называлсяВерховным советом. После провозглашения независимости в августе 1991 года сталоупотребляться украинское название – Верховная рада. Это официальноенаименование было закреплено в июне 1996 года, когда в стране приняли новуюконституцию.