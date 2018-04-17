Проект презентовали в администрации во вторник, 17 апреля

Проект презентовали в администрации во вторник, 17 апреляВо Владимире общественный транспорт может перейти на безналичную оплату.Во вторник, 17 апреля, начальник отдела транспорта и связи администрации города Олег Захаров представил новый проект. Если ему будет дан старт, то владимирцы смогут оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами, проездными и мобильными телефонами с возможностью NFC.Главная задача внедрение системы - минимизация оборота наличных средств и ослабление человеческого фактора. Оплата проезда по картам поможет администрации следить за пассажиропотоком и перевозчикам, и администрации.