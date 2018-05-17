Соединенные Штаты разрушили надежды Украины на возвращение
Крыма и Донбасса. По словам спецпредставителя Госдепартамента США Курта
Волкера, Киев не сможет вернуть регионы под свой контроль.
Соединенные Штаты разрушили надежды Украины на возвращение
Крыма и Донбасса. По словам спецпредставителя Госдепартамента США Курта
Волкера, Киев не сможет вернуть регионы под свой контроль.
"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже
захваченную Россией. Россия слишком сильна", – заявил американский
дипломат. По его словам, цена дальнейшего "наступления" Москва будет
только возрастать. Поставки летального оружия Украине, заявил Волкер,
поспособствуют в конечном итоге достижению мира в регионе.
Он также заявил, что Россия и дальше будет вести
"агрессивные действия" на востоке Украины, если Киев не сможет
удержать свои позиции. Поставки американского оружия, полагает представитель
Госдепа, удержат Россию от "необдуманных поступков". Ранее в
Вашингтоне сообщили, что могут начать поставку дополнительной партии оружия
Незалежной.
Крым стал частью России в результате референдума в марте
2014 года. Украина его не признает и утверждает, что полуостров
"оккупирован" Россией. Киев поддерживают страны Запада во главе с
США. Возвращение региона Незалежной в Вашингтоне называют одним из условий
снятия с России экономических санкций.
Напомним, 15 мая состоялось историческое открытие Крымского
моста, который соединил полуостров с Кубанью. Первым по нему проехал президент
России Владимир Путина. Мост стал самым длинным подобным объектом в Европе. Его
протяженность – 19 километров.
На Украине ожидаемо закатили истерику по поводу открытия. В руководстве страны это событие назвали "свидетельством
пренебрежения международным правом". Изливать желчь принялись также местные
СМИ, а также некоторые их комментаторы.
В Соединенных Штатах, кажется, тоже не обрадовались. Во
всяком случае, одно из авторитетных американских изданий – Washington Examiner
призвало Киев нанести воздушный удар по Крымскому мосту. Для пущей убедительности
автор публикации дал подробную инструкцию, как это лучше сделать.
Посольство России в США столь бесцеремонный выпад не
оценили. Призыв журналисты там расценили как провокацию к терроризму. По мнению
наших дипломатов, за подобными публикациями может стоять часть вашингтонского
истеблишмента.