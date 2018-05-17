Соединенные Штаты разрушили надежды Украины на возвращение Крыма и Донбасса. По словам спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, Киев не сможет вернуть регионы под свой контроль.

Соединенные Штаты разрушили надежды Украины на возвращениеКрыма и Донбасса. По словам спецпредставителя Госдепартамента США КуртаВолкера, Киев не сможет вернуть регионы под свой контроль."Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, ужезахваченную Россией. Россия слишком сильна", – заявил американскийдипломат. По его словам, цена дальнейшего "наступления" Москва будеттолько возрастать. Поставки летального оружия Украине, заявил Волкер,поспособствуют в конечном итоге достижению мира в регионе.Он также заявил, что Россия и дальше будет вести"агрессивные действия" на востоке Украины, если Киев не сможетудержать свои позиции. Поставки американского оружия, полагает представительГосдепа, удержат Россию от "необдуманных поступков". Ранее вВашингтоне сообщили, что могут начать поставку дополнительной партии оружияНезалежной.Крым стал частью России в результате референдума в марте2014 года. Украина его не признает и утверждает, что полуостров"оккупирован" Россией. Киев поддерживают страны Запада во главе сСША. Возвращение региона Незалежной в Вашингтоне называют одним из условийснятия с России экономических санкций.Напомним, 15 мая состоялось историческое открытие Крымскогомоста, который соединил полуостров с Кубанью. Первым по нему проехал президентРоссии Владимир Путина. Мост стал самым длинным подобным объектом в Европе. Егопротяженность – 19 километров.На Украине ожидаемо закатили истерику по поводу открытия. В руководстве страны это событие назвали "свидетельствомпренебрежения международным правом". Изливать желчь принялись также местныеСМИ, а также некоторые их комментаторы.В Соединенных Штатах, кажется, тоже не обрадовались. Вовсяком случае, одно из авторитетных американских изданий – Washington Examinerпризвало Киев нанести воздушный удар по Крымскому мосту. Для пущей убедительностиавтор публикации дал подробную инструкцию, как это лучше сделать.Посольство России в США столь бесцеремонный выпад неоценили. Призыв журналисты там расценили как провокацию к терроризму. По мнениюнаших дипломатов, за подобными публикациями может стоять часть вашингтонскогоистеблишмента.