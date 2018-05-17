Примадонна российской сцены впервые за долгое время дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. Алла Пугачева в16 мая выступила в Михайловском замке на ежегодном закрытом торжественном приеме в честь открытия VIII Петербургского Международного Юридического Форума.

Примадонна российской сцены впервыеза долгое время дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. АллаПугачева в16 мая выступила в Михайловском замкена ежегодном закрытом торжественном приеме в честь открытия VIII ПетербургскогоМеждународного Юридического Форума.Уже через пару песен артистка раскачала солиднуюпублику. Гости с удовольствием подпевали знакомым с детства песням. Певица тожебыла в ударе: много общалась с публикой и была в голосе."Я вам честно скажу, что этипесни я редко пою, у меня уже новая программа. Я ее всю жизнь собираю. Вряд ливам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушкуникто уже не обидит – будут все сидеть и хлопать. Вы знаете, почему вы менялюбите? Потому что я вас люблю", – приводит слова Пугачевой сайт"Что приятно,пусть другой, но голос возвращается!", – констатировала Алла Борисовна. И каждойпесней это доказывала. "Миллион алыхроз", "Зона", "Свеча горела на столе", "Любовь похожая на сон" – Примадоннаисполнила десять песен.На песне"Пригласите даму танцевать" Пугачева жестами подзывала из толпы симпатичных еймужчин. Они с удовольствием забирались на сцену, целовали ей руки и кружили втанце.Материал дополняется