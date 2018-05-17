Примадонна российской сцены впервые
за долгое время дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. Алла
Пугачева в16 мая выступила в Михайловском замке
на ежегодном закрытом торжественном приеме в честь открытия VIII Петербургского
Международного Юридического Форума.
Примадонна российской сцены впервые
за долгое время дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. Алла
Пугачева в16 мая выступила в Михайловском замке
на ежегодном закрытом торжественном приеме в честь открытия VIII Петербургского
Международного Юридического Форума.
Уже через пару песен артистка раскачала солидную
публику. Гости с удовольствием подпевали знакомым с детства песням. Певица тоже
была в ударе: много общалась с публикой и была в голосе.
"Я вам честно скажу, что эти
песни я редко пою, у меня уже новая программа. Я ее всю жизнь собираю. Вряд ли
вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку
никто уже не обидит – будут все сидеть и хлопать. Вы знаете, почему вы меня
любите? Потому что я вас люблю", – приводит слова Пугачевой сайт
"Что приятно,
пусть другой, но голос возвращается!", – констатировала Алла Борисовна. И каждой
песней это доказывала. "Миллион алых
роз", "Зона", "Свеча горела на столе", "Любовь похожая на сон" – Примадонна
исполнила десять песен.
На песне
"Пригласите даму танцевать" Пугачева жестами подзывала из толпы симпатичных ей
мужчин. Они с удовольствием забирались на сцену, целовали ей руки и кружили в
танце.
Материал дополняется