Певица Пелагея откровенно рассказала о своей дочери. Исполнительница призналась, что малютка Таисия совсем непохожа на свою звездную маму.

Певица Пелагея откровенно рассказала о своей дочери.Исполнительница призналась, что малютка Таисия совсем непохожа на свою звезднуюмаму.Артистка поведала, что материнство разделило ее жизнь на "до"и "после", теперь ее постоянно "глодает" чувство вины из-за того, что выступленияотнимают так много времени от дочери. Семья для Пелагеи важнее карьеры.Певица отметила, что Таисия растет в строгости, родители небалуют малышку. "Вот чего-чего, а сесть мне на шею я ей точно не дам: стараюсьне баловать дочь. Ведь передо мной стоит задача вырастить адекватного человека,и я все для этого сделаю. Конечно, ограничиваемся лишь словами – никакогорукоприкладства", – поведала звезда.Исполнительница с грустью добавила, что ребенок почти ничегоне унаследовал от звездной родительницы. "Это, наверное, какая-то шутка судьбы,что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суроваядочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у неедаже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, непохожий на меня", -поделилась Пелагея.По словам исполнительницы у девочки есть склонности кспорту. "Тася уже вовсю бегает и говорит, анедавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой.Хотя, признаться, мы ей еще клюшку не давали пока, так что все впереди", – сосмехом добавила звезда в беседе с Sobesednik.ru.Добавим, что певица и ее супруг, известный хоккеист ИванТелегин стали родителями в январе 2017 года. Артистка подарила мужу дочьТаисию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности своей частнойжизни. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так и не разжилисьфотографией малышки.