Певица Пелагея откровенно рассказала о своей дочери.
Исполнительница призналась, что малютка Таисия совсем непохожа на свою звездную
маму.
Певица Пелагея откровенно рассказала о своей дочери.
Исполнительница призналась, что малютка Таисия совсем непохожа на свою звездную
маму.
Артистка поведала, что материнство разделило ее жизнь на "до"
и "после", теперь ее постоянно "глодает" чувство вины из-за того, что выступления
отнимают так много времени от дочери. Семья для Пелагеи важнее карьеры.
Певица отметила, что Таисия растет в строгости, родители не
балуют малышку. "Вот чего-чего, а сесть мне на шею я ей точно не дам: стараюсь
не баловать дочь. Ведь передо мной стоит задача вырастить адекватного человека,
и я все для этого сделаю. Конечно, ограничиваемся лишь словами – никакого
рукоприкладства", – поведала звезда.
Исполнительница с грустью добавила, что ребенок почти ничего
не унаследовал от звездной родительницы. "Это, наверное, какая-то шутка судьбы,
что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суровая
дочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у нее
даже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, непохожий на меня", -
поделилась Пелагея.
По словам исполнительницы у девочки есть склонности к
спорту. "Тася уже вовсю бегает и говорит, а
недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой.
Хотя, признаться, мы ей еще клюшку не давали пока, так что все впереди", – со
смехом добавила звезда в беседе с Sobesednik.ru.
Добавим, что певица и ее супруг, известный хоккеист Иван
Телегин стали родителями в январе 2017 года. Артистка подарила мужу дочь
Таисию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности своей частной
жизни. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так и не разжились
фотографией малышки.