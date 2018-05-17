Тело ребенка обнаружили на берегу реки Сендеги

Тело ребенка обнаружили на берегу реки СендегиВ Костромской области мужчина задушил 8-летнюю соседку, когда та пошла в гости к бабушке, передает Следственный комитет.Тело ребенка обнаружили с признакми насильственной смерти на берегу реки Сендеги. Информация поступила в правоохранительные органы в среду, 16 мая. Следствие возбудило уголовное дело. Подозреваемым стал 54-летний сосед.Утром девочка пошла в гости к бабушке, но так и не дошла до её дома. Родители начали искать ребенка самостоятельно, позже к ним подключилась полиция. Подозреваемого задержали в течение трех часов. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит пожизненный срок. Мотивы убийства устанавливаются.