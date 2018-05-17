Малыш скончался на месте происшествия от полученных травм

Малыш скончался на месте происшествия от полученных травмВо Владимире двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок скончался на месте происшествия.Как сообщают в Следственном комитете, трагедия произошла во вторник, 15 мая. Ребенок находился дома с мамой, которая недавно родила третьего ребенка. В это время отец ушел в магазин. Женщина отвлеклась на младенца и не заметила, как малыш залез на подоконник.В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «причинении смерти по неосторожности».