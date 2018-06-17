От 25 до 33% зарплат в России выплачиваются по серым схемам. Вице-премьер планирует разработать меры по обелению экономики к середине 2019 года.

Уход от "серых" зарплат и выплат "в конверте" — такая задача стоит перед российским правительством, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью воскресной программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, сообщает ТАСС."Думаю, что в первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат", — сказала Голикова.По данным, приведенным в прошлом году министром финансов Антоном Силуановым, от 25 до 33% заработных плат в России выплачивается по "серым" схемам. Российский бюджет несет серьезные потери в виде непоступления налоговых платежей. Эксперты оценивают их в 10 триллионов рублей ежегодно.