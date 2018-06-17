Россия простилась со Станиславом Говорухиным. Выдающийся режиссер, яркая личность, гражданин с большой буквы. Неравнодушный, болеющий за страну и культуру всей душой, смело пошел в политику. Честный, бескомпромиссный, с острым чувством справедливости и невероятно талантливый. Таким мы его запомним.

В субботу Россия простилась со Станиславом Говорухиным. Выдающийся режиссер, яркая личность, гражданин с большой буквы. Станислав Сергеевич ушел из жизни в четверг, на 83-м году жизни, после продолжительной болезни. Фильмы Говорухина навсегда вошли в историю отечественного кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Асса", "Ворошиловский стрелок". Неравнодушный, болеющий за страну и культуру всей душой, он смело пошел и в политику. С 1993 года — депутат Государственной Думы. Честный, бескомпромиссный, с острым чувством справедливости и невероятно талантливый. Таким мы его запомним.Со Станиславом Говорухиным прощались в Преображенской церкви комплекса храма Христа Спасителя. Главного кафедрального собора страны. Большая честь, которой удостаиваются только самые выдающиеся граждане России. На церемонию пришли политики, режиссеры и артисты, общественные деятели. Одним из первых проститься с мэтром отечественного кино приехал президент Владимир Путин. Он возложил к гробу бордовые розы, после чего подошел к вдове режиссера Галине Говорухиной, чтобы лично выразить ей соболезнования. После церемонии прощания глава государства поделился с журналистами своими воспоминаниями о великом мастере и человеке."Я познакомился с ним не так давно, в конце 2011 года, но познакомился близко, когда он согласился и возглавил мой предвыборный штаб, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. "Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан". Это вот как раз про него. И для меня это было большим удовольствием и большой честью, именно так, большой честью познакомиться лично со Станиславом Сергеевичем. В моем сердце он останется навсегда", — сказал Путин.Сын репрессированного донского казака, выходец из скромного города Березняки однажды на улице он увидел, как снимается кино. И влюбился в него навсегда."Все бегают, суетятся. И только один человек сидит в кресле. И я говорю: "Кто это?", мне говорят: "Режиссер, Марк Донской". Я подумал: "Вот профессия!", — вспоминал Говорухин.Его первым режиссерским опытом станет знаменитая теперь альпинистская сага "Вертикаль", где много заснеженных вершин, молодого счастья, романтики и неподражаемый Высоцкий с гитарой.Картина "Место встречи изменить нельзя" появилась в предолимпийский год и стала одним из национальных киношедевров. После нее Говорухин мог уже ничего не снимать, став прижизненным классиком."Я, дай Бог, если один раз посмотрел картину. Мои зрители, когда говорят фразы, я не помню ни одной реплики", — вспоминал режиссер."Моральный авторитет, прежде всего. Ну, и конечно, как мой коллега, как режиссер, я об этом не говорю, об этом все знают. Достаточно вспомнить его "Место встречи изменить нельзя" и даже говорить нечего. Это очень талантливый человек", — говорит народный артист России, режиссер Владимир Бортко."Он понимал, из чего состоит наша страна, из каких вибраций тонких", — говорит народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.С Высоцким он будет дружить всю жизнь. И через много лет с легкостью цитирует стихи поэта с любого места: " Придет и мой черед вослед: мне дуют в спину, гонят к краю. В душе — предчувствие как бред,- что надломлю себе хребет…"Как он только все успевал? Снимать фильмы, писать картины и сценарии, многие из которых, как сценарий к самому кассовому фильму советского проката "Пираты XX века", стали звездными."Он снимал то, что он хотел. Это с самого начала. Он снимал Жюля Верна, он снимал Марка Твена, он снимал "Робинзона Крузо". Ну, а уже в 80-ые годы случился его взрыв, так сказать, уже московский и он общеизвестен", — говорит народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов.Будучи уже известным режиссером Говорухин снялся в "Ассе" Сергея Соловьева. Сыгранный им Андрей Крымов стал символом переломной российской истории."Говорухин играл сильного, умного, мощного, талантливого человека, который в силу тех или иных причин, об этом разговор уже другой, профукал свою жизнь", — говорит народный артист России, режиссер Сергей Соловьев.Размышления художника о времени геополитической катастрофы отразились уже в публицистике — "Россия, которую мы потеряли", "Так жить нельзя"."Его картины, такие, как "Так жить нельзя", "Россия, которую мы потеряли", они в свое время оказали принципиальное значение вообще на развитие нашего общества. В какой-то степени они стимулировали многие процессы", — говорит народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.Эти процессы захватывают Говорухина с головой. 1989 году он снимет документальный фильм "Александр Солженицын". Объемное интервью — первое на родине, после изгнания писателя."Солженицын захотел именно Говорухина, с которым мы не были знакомы, но мы видели перед этим фильм "Так жить нельзя". И у Александра Исаевича было ощущение, что у него рвется сердце так же, как у Славы. И вот он хотел именно с этим человеком разговаривать", — вспоминает президент Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына.Боль за страну логично привела Говорухина в политику. Станислав Сергеевич отдал российскому парламентаризму четверть века — долгое время возглавлял комитет по культуре."Двадцать лет в Государственной Думе он боролся за то, чтобы наша культура была нравственной. Это его закон вышел в Совете по нравственности средствах массовой информации. Это его закон запрещает ругаться матом с подмостков сцены, с экранов, и ограничивает распространение литературы", — говорит Елена Драпеко.Он всегда был вместе со своей Отчизной. В минуты славы и дни испытаний. Четкой и однозначной была его позиция по Крыму."Нас всех это мучило безумно, каждого человека, каждого терзало. Это вот такая непрекращающаяся фантомная боль от отрезанного от матушки России островка Отечества", — говорил Говорухин.В 2011 году режиссер возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина, а через два года был избран сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.Политика, впрочем, не отвлекла Говорухина от искусства. На экран он вернулся в 1999 году "Ворошиловским стрелком" с Михаилом Ульяновым. Лента, в которой режиссер поднял вопросы морали и справедливости.В 2016 году Станислав Сергеевич получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" I степени."Воспринимаю ее как аванс, может быть в будущем удастся доказать, что я достоин этого высокого отличия. Кто-то может быть усмехнется и скажет: "Когда же ты успеешь доказывать-то?", но с другой стороны, у Ивана Сергеевича Тургенева есть такое стихотворение в прозе "Мы еще повоюем", — сказал Станислав Говорухин.Его последней работой стала лента "Конец прекрасной эпохи" по мотивам прозы Довлатова: "Мы честно работали над этим фильмом. Мне он нравиться. Кажется, это моя лучшая работа".Он упокоился на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Леонидом Броневым и Олегом Табаковым. И все же его прекрасная эпоха на этом не закончилась. И не закончится до тех пор, пока остаются фильмы режиссера. И память об удивительной жизни, о которой он так занимательно и красиво рассказал в искусстве. А любовь к ней понимал как выбор сильных духом. Ведь даже мужество, словно подытожит Говорухин в одном из интервью, "это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью".