Расследование уголовного дела продолжается.

В рамках производства по уголовному делу, возбуждённому по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Учитывая значительный резонанс происшествия, ГУ МВД России по г. Москве публикует видео опроса подозреваемого в совершении данного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.