Мексиканская сборная посвятила победу над командой Германии в первом матче чемпионата мира своим болельщикам, прилетевшим на турнир в Россию. Об этом заявил тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

Мексиканская сборная посвятила победу над командой Германии в первом матче чемпионата мира своим болельщикам, прилетевшим на турнир в Россию. Об этом заявил тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.Напомним, мексиканцы на московском стадионе "Лужники" обыграли действующий чемпионов мира из Германии со счетом 1:0."Произошедшее здесь — заслуга моих игроков, — сказал Осарио, которого цитирует ТАСС. — Сегодня мы играли на победу, но не боялись поражения, сборная была мужественной и оборонялась сердцем. Пользуясь возможностью, хочу сказать — посвящаем нашу победу мексиканским болельщикам, приехавшим болеть за нас в Москву, и тем, кто болеет за нас во всем мире, вы заслужили эту победу".