Объем импорта на Украину товаров из РФ за первые четыре месяца нынешнего года вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, его общая стоимость составила 256,3 миллиона долларов.

Объем импорта на Украину товаров из РФ за первые четыре месяца нынешнего года вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, его общая стоимость составила 256,3 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Strana.ua.В то же время объем экспорта украинских товаров в Россию уменьшился по сравнению с прошлым годом на 6,4 процента, до 1,187 миллиарда долларов.Отрицательное сальдо торговли с Москвой составило 1,377 миллиарда долларов, что в два раза меньше в сравнении с показателем 2017 года.Согласно данным Службы государственной статистики Украины, опубликованным в феврале этого года, в 2017 году Москва стала крупнейшим торговым партнером Киева.