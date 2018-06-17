Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых плохих американских реактивных истребителей за всю историю, которые автор статьи Роберт Ферли называет летающими консервными банками.

Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых плохих американских реактивных истребителей за всю историю, которые автор статьи Роберт Ферли называет "летающими консервными банками".Возглавляет этот список палубный истребитель Brewster F2A Buffalo. Как отмечает автор, эта машина оказалась "не в той точке технологического цикла". Buffalo, по мнению эксперта, был относительно боеспособным истребителем для конца 1930-х годов, однако в настоящее время он не может конкурировать с более "продвинутыми" самолетами.Вторым номером рейтинга стал палубный истребитель F7U Cutlass. Как пишет Ферли, это "широкий, но недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста". По его данным, каждый четвертый Cutlass разбился в результате несчастного случая.Далее следует еще один палубный истребитель — F3H Demon. Это палубный истребитель с одним двигателем, однако у него никогда не было надежного, мощного мотора, "ни один из двигателей, установленных на этот самолет, не работал надлежащим образом", отмечается в статье. Кроме того, у него часто не срабатывала система катапультирования.В список попал также истребитель-перехватчик F-102 Delta Dagger. Одной из проблем данного самолета было то, что он с трудом набирал большую высоту, что является серьезным недостатком для истребителя, предназначенного для перехвата бомбардировщиков типа Ту-95.И замыкает этот антирейтинг F-104 Starfighter. Как отмечает Ферли, этот самолет использовался ВВС США с 1958 года. Однако за время эксплуатации этого типа Starfighter попадал в аварии чаще, чем любой другой истребитель линейки Century.