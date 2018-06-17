Стал известен состав сборной Сербии на матч группового этапа чемпионата мира против костариканцев. С первых минут за сербов сыграет защитник санкт-петербургского Зенита Бранислав Иванович. Встреча пройдет в Самаре 17 июня и начнется в 15:00 по московскому времени.

Стал известен состав сборной Сербии на матч группового этапа чемпионата мира против костариканцев. С первых минут за сербов сыграет защитник санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович. Встреча пройдет в Самаре 17 июня и начнется в 15:00 по московскому времени.За сборную Сербии выступят Владимир Стойкович, Душко Тошич, Бранислав Иванович, Александар Коларов, Никола Миленкович, Лука Миливоевич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Матич, Адем Ляйич и Александар Митрович.Их соперник предстанет в следующем составе: Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Оскар Дуарте, Франсиско Кальво, Кристиан Гамбоа, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Давид Гусман, Хоан Венегас и Маркос Уренья.Напомним, что сборные Сербии и Коста-Рики выступают в группе Е вместе с бразильцами и швейцарцами.