Основная миссия проекта – укрепление дружбы между разными народами нашей Планеты. Цель проекта – поиск самых позитивных девушек и женщин из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками. В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние девушки и женщины, проживающих в любой точке Планеты. Рост, вес, семейное положение значения не имеют.

Основная миссия проекта – укрепление дружбы между разными народами нашей Планеты. Цель проекта – поиск самых позитивных девушек и женщин из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками. В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние девушки и женщины, проживающих в любой точке Планеты. Рост, вес, семейное положение значения не имеют.Финал международного конкурса "Улыбка Вселенной 2019" пройдет зимой 2019 года в прямом радиоэфире на российской радиостанции. Обладательница титула "Улыбка Вселенной 2019" получит подарки от партнеров и денежный приз на общую сумму $5 000 USD, диплом об участии в проекте, а также возможность участия в составе жюри других международных конкурсах красоты.Обладательница титула "Вторая Улыбка Вселенной 2019" получит подарки от партнеров и денежный приз на общую сумму $2 500 USD и диплом об участии в проекте. Обладательница титула "Третья Улыбка Вселенной 2019" получит поощрительные призы и диплом об участии в проекте.Напомним, что обладательницей титула предыдущего конкурса "Улыбка Вселенной 2018" стала Ольга Половкова из России (Севастополь), которая вошла в состав жюри конкурса "Улыбка Вселенной 2019".Заполнить анкету можно на сайте http://www.smileuniverse.online/ru/reg