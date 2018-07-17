Проект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Госдума рассмотрит оперативно, до 26 июля. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Проект о безвизовом въездев Россию для болельщиков Госдума рассмотрит оперативно, до 26 июля. Об этом сообщилспикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Это приоритетный законопроект, который мыбудем рассматривать в ближайшее время. Постараемся рассматривать до 26 июлявключительно", – сказал глава Думы журналистам.Напомним, что сегодня, 17 июля в Госдуму был внесензаконопроект, позволяющий болельщикам, побывавшим на чемпионате мира, посещатьРоссию без визы до конца 2018 года.Инициатором поправок в действующее законодательство сталсам спикер. "Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен вприоритетном порядке", – сказал Володин.Соответствующее дополнение вносится в седьмую статью федеральногозакона "О подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA2018 года". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что егопринятие не потребует дополнительных средств федерального бюджета.По данным Ростуризма, за время мирового первенства в Россию приехали почти три миллиона туристов из-за рубежа.Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла изгруппы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй разв истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии,бронзовые – сборная Бельгии.Чемпионатпрошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городахцарила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получилиреальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность завеликолепное отношение к ним.