Проект о безвизовом въезде
в Россию для болельщиков Госдума рассмотрит оперативно, до 26 июля. Об этом сообщил
спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Проект о безвизовом въезде
в Россию для болельщиков Госдума рассмотрит оперативно, до 26 июля. Об этом сообщил
спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Это приоритетный законопроект, который мы
будем рассматривать в ближайшее время. Постараемся рассматривать до 26 июля
включительно", – сказал глава Думы журналистам.
Напомним, что сегодня, 17 июля в Госдуму был внесен
законопроект, позволяющий болельщикам, побывавшим на чемпионате мира, посещать
Россию без визы до конца 2018 года.
Инициатором поправок в действующее законодательство стал
сам спикер. "Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в
приоритетном порядке", – сказал Володин.
Соответствующее дополнение вносится в седьмую статью федерального
закона "О подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его
принятие не потребует дополнительных средств федерального бюджета.
По данным Ростуризма, за время мирового первенства в Россию приехали почти три миллиона туристов из-за рубежа.
Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по
15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из
группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз
в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии,
бронзовые – сборная Бельгии.
Чемпионат
прошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городах
царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили
реальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность за
великолепное отношение к ним.