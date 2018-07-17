В Госдуму внесен законопроект, позволяющий болельщикам
посещать Россию без визы до конца этого года. По словам спикера нижней палаты
парламента Вячеслава Володина, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий болельщикам
посещать Россию без визы до конца этого года. По словам спикера нижней палаты
парламента Вячеслава Володина, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Инициатором поправок в действующее законодательство,
позволяющих болельщикам чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию без
оформления визы, стал сам спикер. "Сегодня мы внесли такой законопроект,
он будет рассмотрен в приоритетном порядке", – сказал Володин.
Соответствующее дополнение вносится в седьмую статью федерального
закона "О подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его
принятие не потребует дополнительных средств федерального бюджета.
"Они (болельщики)
хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно, чтобы такая возможность
была", – сказал накануне Вячеслав Володин. Глава Думы подчеркнул, что решение
будет принято максимально быстро. По словам спикера, десятки тысяч болельщиков,
которые приезжали в Россию во время чемпионата мира, смогут еще раз посетить
нашу страну.
По
данным Ростуризма, за время мирового первенства в Россию приехали почти три миллиона туристов из-за рубежа.
Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по
15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из
группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз
в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии,
бронзовые – сборная Бельгии.
Чемпионат
прошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городах
царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили
реальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность за
великолепное отношение к ним.