В Госдуму внесен законопроект, позволяющий болельщикам посещать Россию без визы до конца этого года. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий болельщикампосещать Россию без визы до конца этого года. По словам спикера нижней палатыпарламента Вячеслава Володина, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.Инициатором поправок в действующее законодательство,позволяющих болельщикам чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию безоформления визы, стал сам спикер. "Сегодня мы внесли такой законопроект,он будет рассмотрен в приоритетном порядке", – сказал Володин.Соответствующее дополнение вносится в седьмую статью федеральногозакона "О подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA2018 года". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что егопринятие не потребует дополнительных средств федерального бюджета."Они (болельщики)хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно, чтобы такая возможностьбыла", – сказал накануне Вячеслав Володин. Глава Думы подчеркнул, что решениебудет принято максимально быстро. По словам спикера, десятки тысяч болельщиков,которые приезжали в Россию во время чемпионата мира, смогут еще раз посетитьнашу страну.Поданным Ростуризма, за время мирового первенства в Россию приехали почти три миллиона туристов из-за рубежа.Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла изгруппы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй разв истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии,бронзовые – сборная Бельгии.Чемпионатпрошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городахцарила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получилиреальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность завеликолепное отношение к ним.