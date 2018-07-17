Островное государство представило новые условия инвестиционного пространства. Теперь программа называется Cyprus Investment Programme. Обновленные условия несколько усложнят процедуру, но вместе с тем сделают ее более прозрачной.

Островное государство представило новые условияинвестиционного пространства. Теперь программа называется "Cyprus InvestmentProgramme". Обновленные условия несколько усложнят процедуру, но вместе с темсделают ее более прозрачной.Основные требования программы прежние: претендующий награжданство Кипра должен вложить средства в размере от двух миллионов евро натрехлетний период. В зависимости от варианта инвестирования могут потребоватьсядополнительные вложения, рассказали Dni.Ru в компании "Иммигрант Инвест".Принять участие в программе могут супруг или супруга, атеперь еще и партнер или гражданский супруг, дети в возрасте до 28 лет иродители инвестора. Чтобы , инвестору и его семье не нужно проживать на острове постоянно, учить язык или историю страны. При этом документ позволяет оптимизировать налогообложение для международного бизнеса и посещать 158 стран, не тратя время на получение визы. В мае этого года Кипр представил несколько изменений даннойпрограммы.Начало владения объектом отсчитывается с planning permitЕсли раньше стартом для начала трехлетнего периода владения объектомсчиталась дата заключения договора о купле-продаже, то теперь начало этогосрока отсчитывается с момента получения разрешения на строительство – planningpermit.Государственная казна островного государства наполняется втом числе за счет начисления НДС при продаже первичной недвижимости. Наосновании этого можно предположить, что одним из решений, принятых длястимулирования выплат, станет ограничение на инвестиции во вторичное жилье.Пока же право на получение гражданства дает покупка как первичной, так ивторичной недвижимости.Контроль за деятельностью агентов и инвесторовВскоре начнет работу специальный комитет по надзору задеятельностью компаний, сопровождающих участие в программе, и инвесторов,которые получают гражданство страны. В него войдут представители различныхпрофильных министерств и организаций. Обязанностью новой структуры, помимопрочего, будет составление официального реестра агентов, предлагающих услуги посопровождению натурализации на Кипре.Агентов обяжут получить государственную лицензиюКроме того, с первого августа агенты, которые не пройдутгосударственное лицензирование, утратят возможность предоставлять услуги понатурализации инвесторов. Также будет учрежден кодекс правил, который будетрегулировать деятельность компаний – поставщиков таких услуг.В свою очередь, апликанты должны будут подписать декларацию,в которой подтвердят, что их агент лицензирован и в соответствии с кодексомпредоставил своему клиенту всю необходимую информацию относительно пороговыхзначений инвестиционных сумм, выбора объектов для вложения средств и прочего.Агенту также придется следить за состоянием инвестиций своего клиента ипредоставлять государству ежегодный отчет на эту тему.Due Diligence тщательно проверит источник доходовЛегальность происхождения средств и репутацию инвесторапридется подтвердить в более строгой проверке на благонадежность. При этом срокрассмотрения заявления увеличится с 3 до 6 месяцев. Эксперты предупреждают, чтореально лучше рассчитывать на 8-10.Введено квотирование участников программыПоявилась квота на число инвесторов, которые могут получитькипрские паспорта в течение года: она составляет 700 человек. Однако еслиучесть данные о количестве инвесторов, получивших паспорта ранее (около 300-400за год), в нынешнем году эта цифра достигнута не будет. Квота распространяетсятолько на основных заявителей, но не на их близких.Хотя условия программы стали более строгими, их цель —препятствие действиям недобросовестных агентов и физлиц. Благодаря этомупроцедура станет более прозрачной, а на международной арене повысится репутациявладельцев паспортов страны.Вместе с тем, по сравнению с другими странами гражданствоКипра – по-прежнему быстрый, легальный и конфиденциальный способ получитьпаспорт экономически стабильной европейской страны.