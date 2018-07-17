Дональд Трамп сдал Запад Владимиру Путину. Встреча в
Хельсинки – позор и ошибка, комментируют западные СМИ итоги переговоров
президентов России и США.
Дональд Трамп сдал Запад Владимиру Путину. Встреча в
Хельсинки – позор и ошибка, комментируют западные СМИ итоги переговоров
президентов России и США.
Самым позорным выступлением американского президента назвал
речь Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным телеканал CNN. Ведущий Андерсон Купер
дал такую оценку лидеру своей страны сразу после того, как завершилась
трансляция из Хельсинки. Слова президента США подверглись резкой критике по
всем пунктам.
Футбольный мяч, подаренный Владимиром Путиным Дональду
Трампу, напугал американских сенаторов. Некоторые
из них предположили, что подарок совсем непростой. Так, старший сенатор США от
штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что мяч надо обязательно проверить на
наличие прослушивающих устройств – и ни за что не брать его в Белый дом. Его успокоил бывший пресс-секретарь Белого
дома Ари Флейшер – он заверил политика, что спецслужбы обязательно этим
займутся,
со ссылкой на Fox News.
Президенты России и США в Хельсинки получили, что хотели.
Владимир Путин на пресс-конференции поставил свою страну в один ряд с Соединенными
Штатами, подчеркнув ее особую роль в мире. Дональд Трамп, в свою очередь, воспользовался
возможностью еще раз заявить о том, что никакого предвыборного сговора с
Москвой не было, сообщает Sky News.
"Трагической ошибкой" назвал саммит двух
президентов в Хельсинки сенатор Джон Маккейн, он заклеймил позором их
совместную пресс-конференцию. Дональд Трамп не только не может противостоять
российскому лидеру Владимиру Путину – он показал, что и не хочет этого делать,
приводит слова Маккейна .
Немецкая газета Berliner Morgenpost обвинила Трампа в
нарциссизме и пристрастии к автократам. Автор статьи уверен, что с Путиным
президент США совершает "ту же ошибку, что и с Ким Чен Ыном – он принимает
их слова и обещания за чистую монету при отсутствии конкретных доказательств и
соглашений". Американский лидер преподнес главе Кремля Запад на блюдечке, пишет
издание.