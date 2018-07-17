Дональд Трамп сдал Запад Владимиру Путину. Встреча в Хельсинки – позор и ошибка, комментируют западные СМИ итоги переговоров президентов России и США.

Дональд Трамп сдал Запад Владимиру Путину. Встреча вХельсинки – позор и ошибка, комментируют западные СМИ итоги переговоровпрезидентов России и США.Самым позорным выступлением американского президента назвалречь Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным телеканал CNN. Ведущий Андерсон Купердал такую оценку лидеру своей страны сразу после того, как завершиласьтрансляция из Хельсинки. Слова президента США подверглись резкой критике повсем пунктам.Футбольный мяч, подаренный Владимиром Путиным ДональдуТрампу, напугал американских сенаторов. Некоторыеиз них предположили, что подарок совсем непростой. Так, старший сенатор США отштата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что мяч надо обязательно проверить наналичие прослушивающих устройств – и ни за что не брать его в Белый дом. Его успокоил бывший пресс-секретарь Белогодома Ари Флейшер – он заверил политика, что спецслужбы обязательно этимзаймутся,со ссылкой на Fox News.Президенты России и США в Хельсинки получили, что хотели.Владимир Путин на пресс-конференции поставил свою страну в один ряд с СоединеннымиШтатами, подчеркнув ее особую роль в мире. Дональд Трамп, в свою очередь, воспользовалсявозможностью еще раз заявить о том, что никакого предвыборного сговора сМосквой не было, сообщает Sky News."Трагической ошибкой" назвал саммит двухпрезидентов в Хельсинки сенатор Джон Маккейн, он заклеймил позором ихсовместную пресс-конференцию. Дональд Трамп не только не может противостоятьроссийскому лидеру Владимиру Путину – он показал, что и не хочет этого делать,приводит слова Маккейна .Немецкая газета Berliner Morgenpost обвинила Трампа внарциссизме и пристрастии к автократам. Автор статьи уверен, что с Путинымпрезидент США совершает "ту же ошибку, что и с Ким Чен Ыном – он принимаетих слова и обещания за чистую монету при отсутствии конкретных доказательств исоглашений". Американский лидер преподнес главе Кремля Запад на блюдечке, пишетиздание.