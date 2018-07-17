Вновь поступивший автотранспорт уже закреплен за службами и подразделениями, обеспечивающими охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на территории округа...

На службу в УВД по ТиНАО прибыли 33 новые полицейские машины...Сегодня в Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам состоялась торжественная церемония вручения ключей от 33 новых служебных автомобилей сотрудникам органов внутренних дел Новой Москвы, выделенных ГУ МВД России по г. Москве. Вновь поступивший автотранспорт уже закреплен за службами и подразделениями, обеспечивающими охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на территории округа. Также не остались без внимания и дежурные части территориальных отделов и отдельная рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, в распоряжение стражей порядка поступило 7 новых автомобилей. Все транспортные средства оснащены спецтехникой – видеорегистраторами, навигационной системой, средствами для подачи звуковых сигналов.Ключи от новых автомобилей сотрудникам полиции вручил начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов. В связи с особой значимостью события в мероприятии также приняли участие руководящий и личный состав Управления. В начале своего приветственного слова начальник Управления полковник полиции Шамиль Сибанов поблагодарил личный состав Управления за достойное несение службы и пожелал удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, добра и семейного благополучия.«Сегодня для нас это по-настоящему праздничный день, в распоряжение автопарка нашего Управления внутренних дел поступили 33 единицы новых автотранспортных средств. Уверен, что дальнейшая оперативно-служебная деятельность по обеспечению законности и защите прав наших граждан будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел еще более эффективно, на более высоком профессиональном уровне», – отметил Шамиль Сибанов.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79