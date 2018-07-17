Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка. Пока же телеведущая наслаждается декретом и... массажем ног.

Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка. Пока же телеведущая наслаждается декретом и... массажем ног.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала короткое видео, на котором запечатлела собственные ноги и профессиональную работу массажиста, корпеющего над конечностями популярной ведущей. "Массаж для ног. Счастье .есть", – подписала ролик довольная Лера.Многочисленные поклонники наперебой высказали различные пожелания телеведущей, поделились своим мнением и начали обсуждать, полезен ли массаж во время беременности. Кто-то предположил, что, возможно, Лера прибегла к процедуре по необходимости, дескать, на поздних сроках у многих женщин начинаются отеки.Отметим, что на протяжении нескольких недель Кудрявцева находится в декретном отпуске. Свободное время телеведущая проводит за просмотром сериалов. Об этом недавно рассказала сама Лера. Она призналась, что "подсела" на популярный турецкий сериал."То, что я сейчас напишу – правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Мне наверное должно быть дико стыдно в этом признаваться . Но я признаюсь . 43 серия Турецкого сериала " Великолепный век". Все плохо , да ?" – написала телеведущая в своем аккаунте в Facebook.Лера отметила, что впервые в жизни решила "чисто из любопытства" посмотреть "что за дичь". В итоге Кудрявцеву "затянуло". А еще телеведущая пожаловалась, что мучается мигренями. "Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет . Сил нет больше 😞 умоляю не надо рекомендовать таблетки , тряпочки на голову , ванночки для ног и прочую лабуду . Прошла все уже мне кажется , от неврологов в Германии , остеопатов и Нитки на башке . Сил нет :((( дайте бабку – говоруху или как они там называются :(((". Фанаты немедленно насоветовали ведущей кучу лекарств и прочих препаратов, в том числе и из нетрадиционной медицины. Нашлись и те, кто предположил, что мигрень Леры напрямую связана с ее беременностью.