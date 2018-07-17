Любовь – прекрасное чувство, и так скажет каждый, кто хоть раз в жизни испытывал это чувство. И о любимом человеке говорить можно и хочется только хорошее. Но это прекращается вместе с чувствами и накопившимися обидами, а крест на когда–то радужных отношениях ставит слово развод. И все можно было бы пережить, если бы центральное место не занимали дети…

Любовь – прекрасное чувство, и такскажет каждый, кто хоть раз в жизни испытывал это чувство. И о любимом человекеговорить можно и хочется только хорошее. Но это прекращается вместе с чувствамии накопившимися обидами, а крест на когда–то радужных отношениях ставит слово"развод". И все можно было бы пережить, если бы центральное место незанимали дети…В самомначале отношений кажется, будто вы оказываетесь в сказке, и будете жить долго исчастливо. Но случается всякое, и с глаз спадает пелена влюбленности, оставляяшлейф разочарований, обид, раздражения и злости. Пройти через это и жить дальшеможно – было бы желание. Но часто вместо цивилизованного решения вопросовбывшие возлюбленные начинают долгие споры и тяжбы. И ладно бы вопрос стоялтолько о разделе имущества, но ведь часто "дележ" касается детей, словно речьидет о неодушевленном предмете, а не о живом человеке, пусть пока еще и невзрослом.Бывшие супруги часто не задумываются, как их разбирательства влияют на детей – главном"предмете" родительских споров. Но именно в этих спорах родители пытаютсядоказать, кто больше ребенка любит, с кем ему лучше жить и прочее, не задаваяэтих вопросов самому ребенку.Приведу вам пример. Моя клиентка Вероника в своевремя удачно вышла замуж за, как она тогда говорила, мужчину своей мечты. Насамом деле многие женщины хотели бы видеть рядом с собой такого мужчину, какАлександр – муж в буквальном смысле носил Веронику на руках и сдувал с неепылинки. Жили они вместе 10 лет, были счастливы, у них росли замечательные дети– два сына и дочка. Но Веронике предложили интересную работу в Женеве, и онауехала, окунувшись с головой в новую жизнь, практически не давая о себе знатьмужу и детям. Александр воспитывал детей один в течение трех лет, пока любимаяжена строила карьеру. Он не выдержал таких отношений и подал на развод. УВероники к тому времени начались новые отношения, она купила дом и планировалаостаться жить в Швейцарии. Поэтому легко согласилась на развод. Даже разделимущества занял немного времени. Но вот из–за детей у них возник серьезныйспор.Вероникахотела забрать детей к себе, мотивируя свое желание чувствами и бо́льшимиперспективами в будущем – детей она действительно любила и очень хотела бытьрядом с ними. Много было пролито слез в моем кабинете, когда мы обсуждали с нейэтот вопрос. Я объяснила Веронике, что дети – не игрушка, они имеют правовыбора, тем более, что долгие годы они ее не видели вовсе, росли с отцом.Вполне естественно, что у них большая обида к матери, они считают себяброшенными. И чтобы вернуть расположение и любовь детей, ей для начала надоначать с ними общаться. Попрошествии времени, когда дети перестанут обижаться, можно заводить речь о совместнойопеке, забирая их к себе на каникулы.Конечно,говорить о том, чтобы увезти детей в другую страну или просто другой город сразу, да и через 2–3 года, говорить нельзя – принять участие в воспитании иразвитии, дать образование ребенку можно, и это обязанность обоих родителей. Норебенка лучше оставлять в той среде, к которой он привык, постепенно прибавляяновое в его жизни.Любыевопросы, касающиеся детей, родителями должны решаться мирно, а в первую очередьдолжны рассматриваться интересы самих детей, а потом желания и чувствародителей. А с 10 лет ребенок имеет право сам выбирать с кем жить. Игрывзрослых во время развода часто сопряжены с моральной грязью,которой нельзя пачкать детей – какие бы правила игры взрослые не придумали длясвоего выигрыша, проиграют дети, а не бывший супруг. Любите своих детей, впервую очередь думая об их спокойствии и благополучии.