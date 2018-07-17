Движение будет закрыто на подъезде и в черте города Лакинска

Движение будет закрыто на подъезде и в черте города ЛакинскаТрасса М-7 «Волга» на подъезде и в черте города Лакинска Владимирской области будет перекрыта ночью 17 и 18 июля, сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».В ночь с 17 на 18 июля с 23:00 до 00:00 будет перекрыта федеральная автодорога на въезде в Лакинск. А 18 июля с 4:00 до 5:00 будет закрыт 156-й км федеральной трассы.Ограничения водятся в связи с работами по демонтажу пролетных строений модульных надземных пешеходных переходов.Кроме того, с 18 по 22 июля на 156-м км федеральной автодороги после демонтажа пролетного строения проезжая часть будет сужена до двух полос по направлению в Москву.