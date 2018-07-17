Крымский мост будет частично закрыт в среду, 18 июля. В связи с этим вышло официальное оповещение.

Крымский мост будет частично закрыт в среду, 18 июля. В связи с этим вышло официальное оповещение.Ограничить движение по сооружению пришлось из-за съемок клипа группы "Любэ". Артисты будут работать с перерывами, так что заторов возможно удастся избежать."В связи с проведением съемок клипа группы "Любэ" днем в среду, 18 июля, движение по Крымскому мосту в определенные интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более трех минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым", – говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост"В объявлении отмечается, что съемки клипа не окажут существенного влияния на дорожную обстановку. "Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будет традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста", – добавили в инфоцентре.