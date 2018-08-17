Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря
Олимпиец Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках
учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от
разрушающего информационного воздействия.
Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря
"Олимпиец" Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках
учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от
"разрушающего информационного воздействия".
Как сообщили представители Роспотребнадзора по Новгородской
области, информационная продукция, запрещенная для несовершеннолетних, не
может распространятся в детских учреждениях и на расстоянии ста метров от них. "Детей и
подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего
информационного воздействия на их несформировавшуюся личность", -
цитирует сотрудников ведомства ТАСС.
Напомним, на доске объявлений детского лагеря
"Олимпиец" в Новгородской области появился так называемый
"Черный список" опасной музыки. В него вошли артисты, творчество которых, по мнению
руководства, может подавать дурной пример детям. В него вошли: Киркоров, Lil
Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова.
Под
запретом оказались композиции, содержащие в названии некоторые слова, как "пьяный",
"курим", "рэп", "давать", "играть" и другие. Также вето было наложено на песни, содержащие
бранную лексику, скрытый смысл или расовую, или этническую дискриминацию, передает .
"Все это делается на благо и для гармоничного развития детей, – прокомментировала начальник лагеря Лариса Судиловская в беседе с
Novgorod.ru. – У нас правило в лагере: дети заказывают музыку, под которую хотят танцевать. У нас оздоровительно-образовательный лагерь, поэтому решили осуществить такой ценз. Я думаю, что ничего плохого в этом нет".
Отметим, что Судиловская отметила в одном из интервью, что
запрет действует только на дискотеках лагеря. Он не ограничивает прослушивание
песен в личное время воспитанников.