Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря Олимпиец Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от разрушающего информационного воздействия.

Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря"Олимпиец" Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотекахучреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от"разрушающего информационного воздействия".Как сообщили представители Роспотребнадзора по Новгородскойобласти, информационная продукция, запрещенная для несовершеннолетних, неможет распространятся в детских учреждениях и на расстоянии ста метров от них. "Детей иподростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающегоинформационного воздействия на их несформировавшуюся личность", -цитирует сотрудников ведомства ТАСС.Напомним, на доске объявлений детского лагеря"Олимпиец" в Новгородской области появился так называемый"Черный список" опасной музыки. В него вошли артисты, творчество которых, по мнениюруководства, может подавать дурной пример детям. В него вошли: Киркоров, LilPump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова.Подзапретом оказались композиции, содержащие в названии некоторые слова, как "пьяный","курим", "рэп", "давать", "играть" и другие. Также вето было наложено на песни, содержащиебранную лексику, скрытый смысл или расовую, или этническую дискриминацию, передает ."Все это делается на благо и для гармоничного развития детей, – прокомментировала начальник лагеря Лариса Судиловская в беседе сNovgorod.ru. – У нас правило в лагере: дети заказывают музыку, под которую хотят танцевать. У нас оздоровительно-образовательный лагерь, поэтому решили осуществить такой ценз. Я думаю, что ничего плохого в этом нет".Отметим, что Судиловская отметила в одном из интервью, чтозапрет действует только на дискотеках лагеря. Он не ограничивает прослушиваниепесен в личное время воспитанников.