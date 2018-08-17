Действенным методом борьбы с извращенцами поделилась пользователь имиджборды Imgur. Девушка рассказала, как в два клика отвадила настойчивого незнакомца.

Действенным методом борьбы с извращенцами поделиласьпользователь имиджборды Imgur. Девушка рассказала, как "в два клика"отвадила настойчивого незнакомца.Короткие сообщения от незнакомого пользователя соцсети сталиприходить девушке под ником rockpapermeow несколько недель назад. Некто поимени Крис несколько раз написал ей в Facebook "Эй". А потом, не дождавшись ответа, обозвалее сучкой и послал фото своего полового органа.Хоть девушка и столкнулась с таким поведением впервые, онане растерялась. Rockpapermeowнашла на странице незадачливого "ухажера" снимки его родителей. Затемона нашла профиль матери извращенца и сделала скриншот страницы. Его находчиваядевушка отправила своему преследователю, поинтересовавшись – желает ли он,чтобы хозяйа профиля узнала о художествах своего сынишки?Крис сразу пошел на попятную. Он извинился, попрощался – итут же сменил имя на Facebook, а девушку заблокировал, пишет "Лента.ру".Сражаться с извращенцами в соцсетях приходится и работницамсекс-индустрии. Свой метод избавления от навязчивых предложений познакомитьсяразработала американская порноактриса Джинджер Бэнкс. Получив очередное фотоогромного (с точки зрения обладателя) полового органа, Джинджер интересоваласьу отправителя – зачем он шлет ей снимки детских гениталий.Ранее сообщалось, что еще одна пользовательница Сети, устав отнавязчивых ухаживаний и непристойных снимков бывшего одноклассника, отправиласкриншоты этой переписки бабуше преследователя. Мать девушки посещала ту же церковь,что и пожилая женщина. О реакции бабушки не сообщается – но можно еепредставить. Конфликт был исчерпан.