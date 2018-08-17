Действенным методом борьбы с извращенцами поделилась
пользователь имиджборды Imgur. Девушка рассказала, как в два клика
отвадила настойчивого незнакомца.
Действенным методом борьбы с извращенцами поделилась
пользователь имиджборды Imgur. Девушка рассказала, как "в два клика"
отвадила настойчивого незнакомца.
Короткие сообщения от незнакомого пользователя соцсети стали
приходить девушке под ником rockpapermeow несколько недель назад. Некто по
имени Крис несколько раз написал ей в Facebook "Эй". А потом, не дождавшись ответа, обозвал
ее сучкой и послал фото своего полового органа.
Хоть девушка и столкнулась с таким поведением впервые, она
не растерялась. Rockpapermeow
нашла на странице незадачливого "ухажера" снимки его родителей. Затем
она нашла профиль матери извращенца и сделала скриншот страницы. Его находчивая
девушка отправила своему преследователю, поинтересовавшись – желает ли он,
чтобы хозяйа профиля узнала о художествах своего сынишки?
Крис сразу пошел на попятную. Он извинился, попрощался – и
тут же сменил имя на Facebook, а девушку заблокировал, пишет "Лента.ру".
Сражаться с извращенцами в соцсетях приходится и работницам
секс-индустрии. Свой метод избавления от навязчивых предложений познакомиться
разработала американская порноактриса Джинджер Бэнкс. Получив очередное фото
огромного (с точки зрения обладателя) полового органа, Джинджер интересовалась
у отправителя – зачем он шлет ей снимки детских гениталий.
Ранее сообщалось, что еще одна пользовательница Сети, устав от
навязчивых ухаживаний и непристойных снимков бывшего одноклассника, отправила
скриншоты этой переписки бабуше преследователя. Мать девушки посещала ту же церковь,
что и пожилая женщина. О реакции бабушки не сообщается – но можно ее
представить. Конфликт был исчерпан.