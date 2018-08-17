Разгоряченная парочка прилюдно занялась сексом на пляже в
Ливадии, в российской Находке. Остановить любовников не смогли ни охрана, ни
многочисленные зрители.
Разгоряченная парочка прилюдно занялась сексом на пляже в
Ливадии, в российской Находке. Остановить любовников не смогли ни охрана, ни
многочисленные зрители.
Старт секс-марафону был дан в ресторане. Любовники не обращали
внимания на посетителей. Пришлось вмешаться охране, которая выгнала пару из
заведения.
Однако необузданные сексоманы не ушли далеко – они
облокотились о стену палатки и продолжили так грубо прерванное занятие. Вокруг
собрались возмущенные отдыхающие, которые требовали прекратить разврат в
общественном месте. Но они добились лишь того, что пара перебралась на пляж и
заняла более удобную позицию – лежа на песке.
В конце концов любовников прогнали и с пляжа. Но оргия на
этом не завершилась – бурный секс продолжился на автостоянке, в припаркованном
черном джипе, передает Life.ru.