Разгоряченная парочка прилюдно занялась сексом на пляже в Ливадии, в российской Находке. Остановить любовников не смогли ни охрана, ни многочисленные зрители.

Разгоряченная парочка прилюдно занялась сексом на пляже вЛивадии, в российской Находке. Остановить любовников не смогли ни охрана, нимногочисленные зрители.Старт секс-марафону был дан в ресторане. Любовники не обращаливнимания на посетителей. Пришлось вмешаться охране, которая выгнала пару иззаведения.Однако необузданные сексоманы не ушли далеко – ониоблокотились о стену палатки и продолжили так грубо прерванное занятие. Вокругсобрались возмущенные отдыхающие, которые требовали прекратить разврат вобщественном месте. Но они добились лишь того, что пара перебралась на пляж изаняла более удобную позицию – лежа на песке.В конце концов любовников прогнали и с пляжа. Но оргия наэтом не завершилась – бурный секс продолжился на автостоянке, в припаркованномчерном джипе, передает Life.ru.