В центре Парижа появились новые общественные туалеты, которые представляют собой урны с установленными на них цветами. По словам властей, такие уличные уборные крайне экологичны. Однако местные жители задумку не оценили, назвав ее "отвратительной" и "сексистской", сообщает Vice.Внутри новых туалетов, у которого нет ни стен, ни ограждений, находится компост, который при смешивании с мочой оказывается пригодным для удобрения почвы. Выглядит нововведение, однако, не слишком эстетично.Oui oui, indeed.France has put the 'P' in Paris with public urinals.