Учащийся старших классов одной из школ Австралии неоднократно взламывал серверы Apple на протяжении некоторого времени, за которое успел скачать 90 гигабайт конфиденциальных файлов. 16-летний подросток неким образом завладел ключами авторизации, которые позволили ему попасть во внутреннюю систему Apple.

Учащийся старших классов одной из школ Австралии неоднократно взламывал серверы Apple на протяжении некоторого времени, за которое успел скачать 90 гигабайт конфиденциальных файлов. 16-летний подросток неким образом завладел ключами авторизации, которые позволили ему попасть во внутреннюю систему Apple.В целях следствия личность взломщика не раскрывается, но его имя широко известно в хакерском сообществе. Чтобы остаться незамеченным, школьник пользовался VPN-подключением и другими инструментами, однако Apple смогла вычислить его по серийному номеру "макбука".Когда компания обнаружила несанкционированный доступ, она сообщила об этом в ФБР, после чего к расследованию подключилась Федеральная полиция Австралии. В результате международной операции были изъяты смартфон, жесткий диск и два ноутбука, серийные номера которых совпали с теми, что использовались для входа на серверы Apple.”Исследователи нашли способ "угнать" новый Mac читайте такжеШкольник уже признал себя виновным, приговор ему огласят в сентябре, пишет The Age. По словам его юриста, подросток совершал атаки, "поскольку был большим поклонником компании" и надеялся получить там работу.