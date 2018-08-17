Белорусы – наши братья, но Зенит есть Зенит. Артем Дзюба, оформивший хет-трик в матче с минским Динамо, ответил на реплику Александра Лукашенко.

Белорусы – наши братья, но "Зенит" есть "Зенит".Артем Дзюба, оформивший хет-трик в матче с минским "Динамо", ответилна реплику Александра Лукашенко.Разгром белорусской команды со счетом 8:1 позволил питерскому"Зениту" пройти дальше в Лиге Европы. Одним из героев домашнего матчастал нападающий Артем Дзюба, забивший три мяча в ворота динамовцев. Форвардпризнался, что под конец игры у него темнело в глазах."Мы с Заболотным выиграли 500 единоборств на двоих, вкакой-то момент у меня потемнело в глазах. Когда же это закончится? Думал, чтозакончим в основное время. В таких матчах я бы не простил себе замену – это былбы побег. Надо на характере. Плюс я видел, как минские болельщики пытались менязадеть. Им тоже, кстати, привет", – сказал Дзюба.К журналистам спортсмен вышел с мячом, который он забил вворота соперника. По словам спортсмена, сделать хет-трик, конечно, оченьприятно.Первую игру 3-го квалификационного раунда Лиги Европы вМинске "Зенит" проиграл со счетом 0:4. После матча президент БелоруссииАлександр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с крупной победой ираскритиковал действия питерцев, заявив, что некоторые игроки "ходили начетвереньках".Вспомнив об этом после ответного матча, Дзюба заявил, что батькувсе зенитовцы уважают, он хороший. "Белорусы – наши братья. Я почтикаждому пожал руку, они бились. Хорошо, что мы доказали, что "Зенит"есть "Зенит", – приводит слова футболиста Sports.ru.Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал матч вСанкт-Петербурге фантастическим. "Конечно, всю команду задели слова о том,что в Минске команда ползала на четвереньках. Это оказалось для насдополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает",– отметил наставник питерцев.Напомним, матч проходил без зрителей из-за санкций Союзаевропейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионе "Петровский". Основноевремя закончилось со счетом 4:0. Отличились полузащитники Леандро Паредес (22-яминута) и Кристиан Нобоа (66), а также дубль на свой счет записал форвард АртемДзюба (75, 78).Затем игра перешла в дополнительное время, где минчане на99-й минуте усилиями нападающего Сейду Яхая смогли отыграть одно очко. Однакопосле этого российский клуб забил еще четыре раза. Пятый мяч на счетуаргентинского форварда Себастьяна Дриусси, затем хет-трик оформил Дзюба,реализовав пенальти. Еще дважды ворота белорусской команды поразил вышедший назамену словак Роберт Мак, также забив один мяч с пенальти. При этом при счете2:0 "Зенит" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку на 72-йминуте получил Леандро Паредес.