Белорусы – наши братья, но Зенит есть Зенит.
Артем Дзюба, оформивший хет-трик в матче с минским Динамо, ответил
на реплику Александра Лукашенко.
Белорусы – наши братья, но "Зенит" есть "Зенит".
Артем Дзюба, оформивший хет-трик в матче с минским "Динамо", ответил
на реплику Александра Лукашенко.
Разгром белорусской команды со счетом 8:1 позволил питерскому
"Зениту" пройти дальше в Лиге Европы. Одним из героев домашнего матча
стал нападающий Артем Дзюба, забивший три мяча в ворота динамовцев. Форвард
признался, что под конец игры у него темнело в глазах.
"Мы с Заболотным выиграли 500 единоборств на двоих, в
какой-то момент у меня потемнело в глазах. Когда же это закончится? Думал, что
закончим в основное время. В таких матчах я бы не простил себе замену – это был
бы побег. Надо на характере. Плюс я видел, как минские болельщики пытались меня
задеть. Им тоже, кстати, привет", – сказал Дзюба.
К журналистам спортсмен вышел с мячом, который он забил в
ворота соперника. По словам спортсмена, сделать хет-трик, конечно, очень
приятно.
Первую игру 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в
Минске "Зенит" проиграл со счетом 0:4. После матча президент Белоруссии
Александр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с крупной победой и
раскритиковал действия питерцев, заявив, что некоторые игроки "ходили на
четвереньках".
Вспомнив об этом после ответного матча, Дзюба заявил, что батьку
все зенитовцы уважают, он хороший. "Белорусы – наши братья. Я почти
каждому пожал руку, они бились. Хорошо, что мы доказали, что "Зенит"
есть "Зенит", – приводит слова футболиста Sports.ru.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал матч в
Санкт-Петербурге фантастическим. "Конечно, всю команду задели слова о том,
что в Минске команда ползала на четвереньках. Это оказалось для нас
дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает",
– отметил наставник питерцев.
Напомним, матч проходил без зрителей из-за санкций Союза
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионе "Петровский". Основное
время закончилось со счетом 4:0. Отличились полузащитники Леандро Паредес (22-я
минута) и Кристиан Нобоа (66), а также дубль на свой счет записал форвард Артем
Дзюба (75, 78).
Затем игра перешла в дополнительное время, где минчане на
99-й минуте усилиями нападающего Сейду Яхая смогли отыграть одно очко. Однако
после этого российский клуб забил еще четыре раза. Пятый мяч на счету
аргентинского форварда Себастьяна Дриусси, затем хет-трик оформил Дзюба,
реализовав пенальти. Еще дважды ворота белорусской команды поразил вышедший на
замену словак Роберт Мак, также забив один мяч с пенальти. При этом при счете
2:0 "Зенит" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку на 72-й
минуте получил Леандро Паредес.