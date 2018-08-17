В Кремле отреагировали на панические настроения в связи с
резким ослаблением национальной валюты. Финансовая система России демонстрирует
стабильность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на панические настроения в связи с
резким ослаблением национальной валюты. Финансовая система России демонстрирует
стабильность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сейчас на валютном рынке
отмечается разнонаправленная динамика. "Я
хотел бы вам напомнить заявления наших руководителей экономического и
финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно
стабильна", – приводит слова Пескова .
Курс рубля начал резко падать 8 августа, в этот день в
Вашингтоне заявили о новом пакете антироссийских санкций, который планируется
принять к концу августа. Поводом для новых ограничительных мер послужило якобы использование
Россией химического оружия не территории Великобритании, а именно отравление
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Тем временем эксперты отмечают, что рубль взял курс на
ослабление. Причиной этому стали исключительно политические события, а не экономическая
составляющая. Инвесторы стали с осторожностью смотреть на российскую
национальную валюту.
Не исключено, что ситуация стабилизируется после намеченной
на субботу, 18 августа встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. От
результатов их переговоров будет зависеть обстановка на финансовых рынках
Европы и, в частности, России на следующей неделе.
Ранее пессимистически настроенные эксперты заявили, что к
концу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в
российских банках, могут или полностью сгореть, или довольно сильно
обесцениться.
В экономическом блоке правительства говорят, что причин для
беспокойства нет – у финансовой системы страны достаточно ресурсов и
возможностей для стабилизации валютного рынка.
Между тем доллар торгуется сегодня на бирже в пределах 67
рублей 22 копеек, евро стоит 76 рублей 52 копейки. Эти показатели выше
установленного на выходные дни и понедельник курса Центробанка: 66,87 рубля за
доллар и 76,18 рубля за евро.