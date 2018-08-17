В Кремле отреагировали на панические настроения в связи с резким ослаблением национальной валюты. Финансовая система России демонстрирует стабильность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на панические настроения в связи срезким ослаблением национальной валюты. Финансовая система России демонстрируетстабильность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, сейчас на валютном рынкеотмечается разнонаправленная динамика. "Яхотел бы вам напомнить заявления наших руководителей экономического ифинансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютностабильна", – приводит слова Пескова .Курс рубля начал резко падать 8 августа, в этот день вВашингтоне заявили о новом пакете антироссийских санкций, который планируетсяпринять к концу августа. Поводом для новых ограничительных мер послужило якобы использованиеРоссией химического оружия не территории Великобритании, а именно отравлениеэкс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.Тем временем эксперты отмечают, что рубль взял курс наослабление. Причиной этому стали исключительно политические события, а не экономическаясоставляющая. Инвесторы стали с осторожностью смотреть на российскуюнациональную валюту.Не исключено, что ситуация стабилизируется после намеченнойна субботу, 18 августа встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Отрезультатов их переговоров будет зависеть обстановка на финансовых рынкахЕвропы и, в частности, России на следующей неделе.Ранее пессимистически настроенные эксперты заявили, что кконцу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах вроссийских банках, могут или полностью сгореть, или довольно сильнообесцениться.В экономическом блоке правительства говорят, что причин длябеспокойства нет – у финансовой системы страны достаточно ресурсов ивозможностей для стабилизации валютного рынка.Между тем доллар торгуется сегодня на бирже в пределах 67рублей 22 копеек, евро стоит 76 рублей 52 копейки. Эти показатели вышеустановленного на выходные дни и понедельник курса Центробанка: 66,87 рубля задоллар и 76,18 рубля за евро.