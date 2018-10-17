42-летнюю балерину медом не корми – дай надеть юбку покороче, туфли-копыта помассивнее, взять букет в руки и выложить фото в социальные сети. Но обычно у нее попытка быть красивой с треском проваливается. И ее снова и снова поднимают на смех.

42-летнюю балерину медом не корми – дай надеть юбку покороче, туфли-"копыта" помассивнее, взять букет в руки и выложить фото в социальные сети. Но обычно у нее попытка быть красивой с треском проваливается. И ее снова и снова поднимают на смех."Параиба, параиба, повторяю вновь и вновь, я прекрасна, я богата, мне аж страшно, стынет кровь! Вот уж Лола (помощница-азиатка по хозяйству – Прим. ред.) на подходе, да с букетом белых роз, как же я великолепна, а вокруг один навоз. Пишут ересь, пишут гадость, зависть лютую тая, я вам счастья пожелаю а потом пошлю, любя! Удалитесь, отпишитесь, нету мочи вас читать, параиба, параиба, то ли сон, а то ли явь" – такой стихотворение про Настю Волочкову сочинил один из поклонников и поместил на ее странице в социальной сети.На рифму его явно вдохновил снимок, который танцовщица опубликовала в Instagram. Сальные волосы, "веселое" лицо, несуразное кольцо, едва прикрывающее стыд платье... Причем оно такое короткое, что кажется, будто красавица с подвявшим букетом цветов едет с ночной смены у трех вокзалов.Она сидит в чьей-то явно не новой машине – на сидениях видны грязные щели. Но Настю они не смущают – она обожает елозить по всему подряд."Да что ж такое с волосами?!?! Воду отключили за неуплату, помыть голову негде?!", Середина осени – почему летнее платье и босоножки? Причинное место можно застудить голыми ногами", "А внутри букетика – чинарик, не так ли, Анастасия?", "Бошка грязная, сиденье потрепанное, но зато белые розы и кольцо!", По европейскому этикету дама должна быть в тонких чулках, с оголенными ногами давно уже не прилично находиться", "Эскорт на выезде. Почему не в рабочей позе?", "Белые розы всегда в окружении какой-то алкашки", – разразилась сардоническими комментариями люди. К счастью, Волочкова на летящие в свой огород камни давно уже не реагирует.