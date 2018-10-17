В киноленте рассказывается о его знаменитой чудотворной иконе Казанской Божией Матери

В киноленте рассказывается о его знаменитой чудотворной иконе Казанской Божией МатериДокументальный фильм «Крестовоздвиженский соборный храм и его жемчужина» победил на всероссийском кинофестиваля о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет». Он проходил в рамках Международного Фестиваля Мотивационного Кино BRIDGE of ARTS.Документалка снята не только о соборе в Вязниках, но и о его знаменитой чудотворной иконе Казанской Божией Матери. Кинолента одержала победу в номинации «Достопримечательность». На финальном этапе этот фильм оказался единственным из Владимирской области.Всего же в решающей схватке боролись 47 фильмов, рассказывающих о жизни городов и деревень нашей страны.