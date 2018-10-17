В начале следующего года нижняя палата может обсудить реализацию принятых законов, в том числе о реновации и защите прав участников долевого строительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

начале следующего года нижняя палата может обсудить реализацию принятых законов, в том числе о реновации и защите прав участниковдолевого строительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Можетбыть, мы уже в начале следующего года могли рассмотреть реализацию новых законов. Это могут быть законы, имеющиеотношение к реновации. Это может быть законодательство, которое мыкорректировали в сфере защиты прав дольщиков", – сказал законодатель. Поего словам, необходимо не только проводить слушания, но иконтролировать реализацию норм и законов.Володинпредложил проработать этот вопрос думскому комитету по регламенту и привлечь к участию Счетнуюпалату. Он призвал коллег-законодателей выбрать актуальные и резонансныетемы, которые затрагивались в ходе слушаний, и вынести их наобсуждение.Напомним,Госдума приняла пакет законов, защищающих права граждан -участников долевого строительства. Изменения в законодательствопозволяют обеспечить безопасность вложенных средств, повышают надежностьи привлекательность рынка жилищного строительства.Нормативно-правовыеакты вводят единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль всфере долевого строительства, устанавливают серьезные штрафы занепредоставление или нарушение порядка предоставления информации вЕдиную систему жилищного строительства, закрепляют определенные требования, которым должен соответствовать застройщик. Кроме того, создан Фонд защиты прав дольщиков, в который идут отчисления от девелоперов.Такжена Охотном Ряду прошли широкие парламентские слушания по проблемамобманутых дольщиков. В них приняли участие граждане из разных регионов,представители законодательной и исполнительной ветвей власти различныхуровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. Витоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всехфракций нижней палаты.Широкоеобсуждение предшествовало и принятию закона о реновации. В Госдуму былиприглашены представители правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, атакже жильцы ветхих домов.