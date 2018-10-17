В
начале следующего года нижняя палата может обсудить ход реализации
принятых законов, в том числе о реновации и защите прав участников
долевого строительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В
начале следующего года нижняя палата может обсудить ход реализации
принятых законов, в том числе о реновации и защите прав участников
долевого строительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Может
быть мы уже в начале следующего года могли бы рассмотреть реализацию новых законов, это могут быть законы, имеющие
отношение к реновации, это может быть законодательство, которое мы
корректировали в сфере защиты прав дольщиков", – сказал законодатель. По
его словам, необходимо не только проводить слушания, но и
контролировать реализацию норм и законов.
Володин
предложил проработать этот вопрос думскому комитету по регламенту и привлечь к участию Счетную
палату. Он призвал коллег-законодателей выбрать актуальные и резонансные
темы, которые ранее затрагивались в ходе слушаний, и вынести их на
обсуждение.
Напомним,
Госдума ранее приняла пакет законов, защищающих права граждан -
участников долевого строительства. Изменения в законодательство
позволяют обеспечить безопасность вложенных средств, повышают надежность
и привлекательность рынка жилищного строительства.
Нормативно-правовые
акты вводят единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в
сфере долевого строительства, устанавливают серьезные штрафы за
непредоставление или нарушение порядка предоставления информации в
Единую систему жилищного строительства, закрепляют определенные требования, которым должен соответствовать застройщик. Кроме того, был создан Фонд защиты прав дольщиков, в который идут отчисления от девелоперов.
Также
на Охотном Ряду прошли широкие парламентские слушания по проблемам
обманутых дольщиков. В них приняли участие граждане из разных регионов,
представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных
уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. В
итоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех
фракций нижней палаты.
Широкое
обсуждение предшествовало и принятию закона о реновации. В Госдуму были
приглашены представители правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, а
также жители ветхих домов.