В Министерстве культуры РФ прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦ
В Министерстве культуры РФ прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦ
В Министерстве культуры Российской Федерации под председательством статс-секретаря — замминистра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦ.
На нём рассматривались вопросы об имущественных взаимоотношениях с РПЦ Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Ростовского кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Одним из главных итогов заседания стало предложение о создании согласительных комиссий в регионах по трем музеям-заповедникам, которые должны будут готовить компромиссные решения по дальнейшему совместному использованию церковных объектов, находящихся на их территориях.
В письме Министру культуры РФ от 05.07.2018 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выражал своё беспокойство сложившейся ситуацией: «Как президент Союза музеев России, я озабочен этой проблемой, так как она, вне всякого сомнения, затрудняет, если не делает невозможным, реализацию Концепции развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника, с которой нас знакомили всего полгода назад»
Об исчезновении музея в случае передачи объектов РПЦ говорил на заседании рабочей группы и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев.
По словам Игоря Конышева, сегодня необходимо объединить все усилия, чтобы сохранить национальное достояние России. «Конструктивный диалоговый режим с РПЦ позволит обсуждать вопросы сохранения и дальнейшего использования памятников на хорошем экспертном уровне и максимально объективно разобраться в существующих проблемах», - уверен Игорь Валерьевич.
Отметим, что в настоящее время Владимирской Епархией Русской Православной Церкви и Нижегородской и Владимирской Епархией Русской Православной Старообрядческой Церкви подано 12 заявок о передаче в безвозмездное пользование религиозной организации объектов культурного наследия, закреплённых на праве оперативного управления за Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Общая площадь заявленных объектов составляет более 20 % от общей площади экскурсионных площадей музея, а на культовые объекты приходится 65 % всех посещений.
Сегодня между РПЦ и музеем существует 7 действующих соглашений:
договор о проведении Богослужений в Дмитриевском соборе (г. Владимир) № 31/12 от 31.12.2015 г. (на 2016-2018 гг);договор о проведении Богослужений в Церкви Бориса и Глеба (с. Кидекша) № 30/12 от 30.12.2015 г. (на 2016-2018 гг);договор о проведении Богослужений в Спасо-Преображенском соборе (г. Суздаль) № 01 от 18.11.2015 г. (на 2015-2020 гг);договор о порядке совместного использования Воскресенской церкви из села Патакино (Музей деревянного зодчества, г. Суздаль) № 323 от 28.02.2008 г. (бессрочно);договор о порядке совместного использования Богородице-Рождественского собора (с. Боголюбово) № 3 от 29.08.2006 г.;договор о порядке совместного использования Богородице-Рождественского собора (Суздальский кремль, г. Суздаль) № 2 от 29.08.2006 г. (бессрочно);договор о порядке совместного использования Успенского собора (г. Владимир) № 1 от 29.08.2006 г. (бессрочно).