В Министерстве культуры РФ прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦ

В Министерстве культуры РФ прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦВ Министерстве культуры Российской Федерации под председательством статс-секретаря — замминистра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой прошло совместное заседание рабочей группы по теме взаимодействия музеев с РПЦ.На нём рассматривались вопросы об имущественных взаимоотношениях с РПЦ Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Ростовского кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Одним из главных итогов заседания стало предложение о создании согласительных комиссий в регионах по трем музеям-заповедникам, которые должны будут готовить компромиссные решения по дальнейшему совместному использованию церковных объектов, находящихся на их территориях.В письме Министру культуры РФ от 05.07.2018 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выражал своё беспокойство сложившейся ситуацией: «Как президент Союза музеев России, я озабочен этой проблемой, так как она, вне всякого сомнения, затрудняет, если не делает невозможным, реализацию Концепции развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника, с которой нас знакомили всего полгода назад»Об исчезновении музея в случае передачи объектов РПЦ говорил на заседании рабочей группы и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев.По словам Игоря Конышева, сегодня необходимо объединить все усилия, чтобы сохранить национальное достояние России. «Конструктивный диалоговый режим с РПЦ позволит обсуждать вопросы сохранения и дальнейшего использования памятников на хорошем экспертном уровне и максимально объективно разобраться в существующих проблемах», - уверен Игорь Валерьевич.Отметим, что в настоящее время Владимирской Епархией Русской Православной Церкви и Нижегородской и Владимирской Епархией Русской Православной Старообрядческой Церкви подано 12 заявок о передаче в безвозмездное пользование религиозной организации объектов культурного наследия, закреплённых на праве оперативного управления за Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Общая площадь заявленных объектов составляет более 20 % от общей площади экскурсионных площадей музея, а на культовые объекты приходится 65 % всех посещений.Сегодня между РПЦ и музеем существует 7 действующих соглашений:договор о проведении Богослужений в Дмитриевском соборе (г. Владимир) № 31/12 от 31.12.2015 г. (на 2016-2018 гг);договор о проведении Богослужений в Церкви Бориса и Глеба (с. Кидекша) № 30/12 от 30.12.2015 г. (на 2016-2018 гг);договор о проведении Богослужений в Спасо-Преображенском соборе (г. Суздаль) № 01 от 18.11.2015 г. (на 2015-2020 гг);договор о порядке совместного использования Воскресенской церкви из села Патакино (Музей деревянного зодчества, г. Суздаль) № 323 от 28.02.2008 г. (бессрочно);договор о порядке совместного использования Богородице-Рождественского собора (с. Боголюбово) № 3 от 29.08.2006 г.;договор о порядке совместного использования Богородице-Рождественского собора (Суздальский кремль, г. Суздаль) № 2 от 29.08.2006 г. (бессрочно);договор о порядке совместного использования Успенского собора (г. Владимир) № 1 от 29.08.2006 г. (бессрочно).