Новость о том, что 83-летний Армен Джигарханан угодил в больницу, не стали бы ни для кого неожиданностью, если бы не странное совпадение. В лечебницу он попал аккурат накануне решающего судебного заседания, которое должно было поставить точку в споре с бывшей красавицей-женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Новость о том, что 83-летний Армен Джигарханан угодил в больницу, не стали бы ни для кого неожиданностью, если бы не странное совпадение. В лечебницу он попал аккурат накануне решающего судебного заседания, которое должно было поставить точку в споре с бывшей красавицей-женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.Киевская пианистка убеждена в своей правоте и невиновности, поэтому в зал суда она идет с гордо поднятой головой и пакетом ценных документов в сумочке. И очень надеется встретиться там бывшего престарелого супруга, для которого так много сделала."Поймем, может быть, в чем он меня хочет обвинить, – объяснила свое желание Виталина. – Я не понимаю, в чем он меня обвиняет. Он ли это? Он ушел, когда меня не было дома. Не предъявлял никаких требований и не говорил ничего про развод. Я буду бороться за свои права. Уже очевидно, что против меня ничего не нашли. Я исключаю, что мне дадут срок. Я рассчитываю в жизни только на самое хорошее".При помощи своего адвоката Ларисы Широковой, ставшей для Виталины добрым ангелом-хранителем, бывшая жена Джигарханяна собрала много информации, доказывающие полную невиновность. Цымбалюк-Романовская – не мошенница не доверии, не воровка, как называли ее с телеэкрана бывший суженый и его дружки. И теперь им предстоит ответить за клеветы, оскорбления, вторжение в личную жизнь.Окружение Джигарханяна, очевидно, поняло, что эта борьба проиграна. Поэтому спешно и упекли Джигарханяна в больницу, чтобы как можно дольше не состоялось судебное заседание, после которого Виталина, скорее всего, выедет на белом коне."Состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", – заявил адвокат артиста Евгений Парфенов, хотя и утаил диагноз. По его словам, из-за болезни Джигарханяна также становится недопустимым его участие в судебном заседании 22 октября. А называющий себе "другом" Джигарханяна Артур Согомонян в интервьюсказал, что актеру еще предстоит "подлечиться". "Это займет время, но последние пару дней динамика очень позитивная".Но многие считают, что актер на самом деле здоров, просто его окружение как огня боится очной ставки с Цымбалюк-Романовской. Все же давно поняли, что Виталину напрасно оболгали и испортили жизнь.